Así quedaron las tarifas del SOAT para 2026: sube para motos y baja para carros

El bolsillo de los conductores colombianos tendrá un comportamiento mixto el próximo año. La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) oficializó las nuevas tarifas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) que regirán a partir del 1 de enero de 2026, con un ajuste marcado por la realidad de la siniestralidad en las vías del país.

La resolución firmada por el ente de control mantiene las 14 categorías diferenciales de precios creadas por el Gobierno nacional. Esto significa que los microbuses, taxis, motocicletas de bajo cilindraje (menos de 200 cc) y vehículos de negocio seguirán pagando menos que el resto del parque automotor. Sin embargo, este grupo específico tendrá un incremento del 5,17% en sus costos para 2026, cifra ligada a la variación anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT).

Es más barato el SOAT para motos menores a 100 cc, que pagan 230.200 pesos. Foto: Blu Radio

En contraste, los propietarios de vehículos particulares, camionetas y camiones de carga recibirán un alivio. Para estos usuarios, el costo del SOAT tendrá una reducción del 0,38%. Este ajuste a la baja responde a que, según la Superfinanciera, la siniestralidad general del sistema se redujo durante el último año, permitiendo un cálculo técnico más favorable para estas categorías.



Tarifas del SOAT para 2026

Considerando los incrementos y la base de precios del año anterior, así se proyectan los valores finales (incluyendo la contribución a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres):



Categoría de vehículo Valor para 2026 Variación Motos de menos de 100 cc $256.300 +5,17 % Motos entre 100 y 200 cc $343.500 +5,17 % Motos de más de 200 cc $761.500 0,38 % Taxis y microbuses (según modelo) 282.100 +5,17 % Carros familiares (menos de 1.500 cc) $443.900 0,38 % Camionetas (menos de 2.500 cc) $779.100 0,38 %

El valor total que el ciudadano paga en el punto de venta ya incluye tanto la prima del seguro como la contribución a la Adres. La Superfinanciera enfatizó que estas tarifas son de obligatorio cumplimiento para todas las aseguradoras que operan el ramo en el país.

Para evitar fraudes, se recomienda a los conductores verificar la autenticidad de su póliza a través de los canales oficiales y evitar intermediarios que soliciten transferencias a cuentas personales de personas naturales.