En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Advierten nuevas tarifas de taxis en Bogotá: apps le darían un giro al servicio por este motivo

Advierten nuevas tarifas de taxis en Bogotá: apps le darían un giro al servicio por este motivo

El cobro mínimo será de $8.000 y el recargo hacia y desde el aeropuerto o puente aéreo será de $8.100. Además, las plataformas serán otro modelo del servicio de taxis en la ciudad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad