Advierten nuevas tarifas de taxis en Bogotá: apps le darían un giro al servicio por este motivo

Una noticia tomó por sorpresa a los ciudadanos, pues desde el pasado 12 de febrero empezó a regir en la capital el Decreto Distrital 042 de 2026, en el que se fijan las tarifas para el servicio individual de pasajeros en taxi para lo que resta del año.

Según indicó el Distrito, para llegar a la tarifa los estudios técnicos se realizaron desde 2025; pese a las encuestas y la revisión de variables económicas, el impacto del salario mínimo para este año fue lo que más incidió en la decisión.

La Administración de Carlos Fernando Galán aseguró que el objetivo es mantener la sostenibilidad del gremio sin perder transparencia para el usuario. Si bien en Bogotá existen múltiples medios de transporte, el taxi sigue siendo clave para millones de personas, por lo que las nuevas tarifas resultan relevantes para muchos.



Estas son las nuevas tarifas de taxis en Bogotá

El decreto señala un nuevo marco tarifario que funcionará durante 2026 y define los valores a partir de tablas técnicas. Allí se detallan los montos y condiciones para el sistema tradicional, así como el cobro por medio de plataformas digitales autorizadas.

La idea es que, según lo consignado en el acto administrativo, se busca:



Garantizar reglas claras para conductores y pasajeros.

Reducir posibles desacuerdos al momento de pagar.

Fortalecer la confianza en el servicio formal.

Ante ello, se recomienda consultar los canales oficiales del Distrito para verificar los valores vigentes antes de iniciar un recorrido.



Hay taxistas que se oponen al uso de apps de transporte. Foto: AFP

¿Apps tendrían influencia en los cobros?

Uno de los puntos que más llama la atención es la coexistencia de dos modalidades de cobro en el servicio: por un lado, el taxímetro tradicional y, por otro, el cobro por medio de plataformas autorizadas.

El servicio de taxis poco a poco se ha sumado a plataformas como Cabify, DiDi o Uber. Si bien el taxímetro sigue siendo referencia en el cobro, la presencia de aplicaciones digitales permite estimar el valor del trayecto con anterioridad, ofrecer diferentes métodos de pago y mayor trazabilidad en el viaje.

Por eso, muchos usuarios prefieren conocer con anticipación el costo antes de ingresar al vehículo, lo que genera mayor sensación de control. Para el gremio, implica adaptarse a nuevas herramientas tecnológicas.



Decreto Distrital 042 define tarifas y reglas de cobro

La doble modalidad tiene como objetivo modernizar el servicio sin desmontar el esquema tradicional; sin embargo, primero se deben resolver algunos desafíos:



Asegurar acceso a dispositivos móviles para conductores.

Mantener conectividad estable.

Aplicar el marco regulatorio con rigor.

El Distrito insiste en que este ajuste hace parte de una estrategia más amplia de modernización del transporte; así mismo, busca ir en paralelo con obras viales y proyectos en la ciudad como el Metro.

Así mismo, vale señalar que anteriormente la Secretaría de Movilidad apuntó que la carrera mínima en taxi será de $8.000 pesos; de igual manera, el recargo hacia y desde el Aeropuerto o puente aéreo será de $8.100 pesos sin el pago del factor calidad y de $8.300 con el factor calidad.