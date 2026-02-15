En vivo
Empresarios en Santander tienen dudas sobre pagos de nómina tras decisión del Consejo de Estado

Empresarios en Santander tienen dudas sobre pagos de nómina tras decisión del Consejo de Estado

Gremios advierten que la suspensión provisional del decreto deja a cientos de microempresas contra el tiempo para cumplir con sueldos, seguridad social y prestaciones. Gremios advierten presión financiera, falta de concertación y temor por el impacto en el empleo formal.

