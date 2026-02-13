En vivo
Economía  / Consejo de Estado suspende provisionalmente efectos de aumento del salario mínimo
Primicia

Consejo de Estado suspende provisionalmente efectos de aumento del salario mínimo

Gobierno deberá expedir nuevo decreto en ocho días: estos son los detalles.

