Consejo de Estado suspende provisionalmente efectos de aumento del salario mínimo

El Consejo de Estado suspendió de manera provisional los efectos del decreto que fijó el aumento del salario mínimo. La información fue revelada en primicia por el periodista Ricardo Ospina durante la emisión de Mañanas Blu. Se trata de una medida cautelar adoptada por un magistrado ponente que ordena al Gobierno expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo de ocho días, ajustado a los parámetros legales y constitucionales vigentes.



Medida cautelar suspende incremento del salario mínimo

De acuerdo con lo revelado, el magistrado que estudia la legalidad del decreto —que estableció un incremento del 23,78 %— dictó una suspensión provisional mientras se resuelve de fondo la demanda. La decisión implica que los efectos jurídicos del aumento quedan en pausa hasta que el Ejecutivo emita un nuevo acto administrativo que cumpla los criterios técnicos exigidos por la ley.

La orden judicial subraya que el nuevo decreto deberá ser transitorio y aplicar integralmente los criterios legales y constitucionales relacionados con la fijación del salario mínimo.



Gobierno deberá expedir nuevo decreto en ocho días

Según la revelación, el Gobierno del presidente Gustavo Petro tendrá ocho días para emitir un nuevo decreto que respete los parámetros técnicos definidos por la normativa. Entre ellos se incluyen variables como la inflación, la productividad y el comportamiento económico, factores que deben ser considerados dentro del proceso de concertación entre empresarios, trabajadores y el Estado. La medida recalca que el incremento salarial no puede obedecer únicamente a una determinación política, sino que debe sustentarse en criterios objetivos previamente establecidos.



Criterios técnicos y concertación, eje de la decisión

El elemento central señalado en la decisión es la necesidad de que el aumento del salario mínimo surja de un proceso de concertación y de la aplicación estricta de los indicadores técnicos. La revelación periodística enfatiza que la normativa vigente exige evaluar inflación y productividad como componentes esenciales para determinar el ajuste. Mientras se emite el nuevo decreto transitorio, el proceso continuará su curso en el alto tribunal administrativo, que posteriormente decidirá de fondo sobre la legalidad del incremento.

El pasado 29 de enero de 2025, el Gobierno de Gustavo Petro anunció un aumento sin precedentes del 23,7 % del “salario mínimo vital”, que fue fijado para 2026 en dos millones de pesos incluido el subsidio de transporte, informó el presidente Gustavo Petro. El salario mínimo quedó en 1.746.882 pesos, a lo que se suman cerca de 250.000 de subsidio de transporte, lo que da dos millones de pesos.