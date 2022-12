Salario minimo y JEP, las noticias revelantes del sábado: Noticias de la Mañana, 10 de diciembre

Con el servicio informativo de Blu Radio con la voz de Damian Landinez para dar las noticias más relevantes de Colombia y el mundo. Además, el balance en las diferentes regiones del país con los corresponsales.

John Jairo Caicedo, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, estuvo en Noticias de la Mañana para hablar sobre el salario minimo para el 2023: "Los empresarios no pusieron cifras, pero eso no significa que no vayamos a llegar a algún acuerdo. Esperamos el 15 o antes tener un acuerdo bipartito”.

El magistrado Óscar Parra se conectó en Noticias de la Mañana para hablar del proceso que avanza en la JEP sobre los 12 militares implicados en casos de falsos positivos en la Costa Caribe.