En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fuerzas Militares
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Sismo de 6,0 sacude Perú en la noche de este sábado 27 de diciembre de 2025

Sismo de 6,0 sacude Perú en la noche de este sábado 27 de diciembre de 2025

El Servicio Geológico Colombiano y la Dirección General Marítima (Dimar) señalaron que el sismo no representa amenaza de tsunami para la costa del Pacífico colombiano.

Sismo de 6,0 sacude Perú en la noche de este sábado 27 de diciembre de 2025
Sismo de 6,0 sacude Perú en la noche de este sábado 27 de diciembre de 2025
Por: EFE
|
Actualizado: 27 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad