Sismo de 6,0 sacude Perú en la noche de este sábado 27 de diciembre de 2025

Un sismo de magnitud 6 se sintió este sábado a las 21:51 hora local (02:51 GMT del domingo) en Lima y varias ciudades del norte de Perú, con epicentro en el océano Pacífico frente a la región de Áncash, sin que hasta el momento se reporten daños personales o materiales, informaron fuentes oficiales.

El epicentro del movimiento telúrico, que alcanzó regular intensidad en Lima y ciudades como Trujillo y Cajamarca, se estableció a 67 kilómetros al oeste de la ciudad de Chimbote, señaló el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

.@DHN_peru reporta que sismo de magnitud 6.0 ocurrido a 67 km al O de Chimbote, Santa - Áncash, no genera tsunami en el litoral peruano.

El organismo indicó que el temblor se produjo a 52 kilómetros de profundidad y tuvo una intensidad de V en Chimbote, una ciudad portuaria ubicada a unos 425 kilómetros al norte de Lima.

Tras el movimiento telúrico, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) señaló que "fue percibido entre leve y moderado por la población" de Chimbote.



Añadió que las zonas vulnerables de esa localidad, y otras cercanas, "continúan siendo monitoreadas" por las autoridades para determinar si se produjo algún daño. Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el evento "no genera tsunami en el litoral peruano".

En el caso de Lima, este fue el cuarto movimiento telúrico que se sitió en las últimas 24 horas, ya que a las 9:22 hora local de este sábado (14:22 GMT) también se reportó un sismo de magnitud 3,5 con epicentro a 24 kilómetros al oeste de la provincia portuaria del Callao.

Así quedó una tienda en Chimbote tras el sismo de magnitud 6.0

El fuerte movimiento telúrico reportado por el Instituto Geofísico del Perú alcanzó intensidad V en la ciudad. La tienda sufrió caída de mercadería y daños en su interior.





#HCHInternacionales | Así se vivió el sismo de 6.0 que se registró este sábado en la ciudad de Chimbote, Perú.







El IGP también señaló que a la 1:17 hora local (6:17 GMT) de este sábado se registró otro sismo de magnitud 3,5, con epicentro a 25 kilómetros al sur oeste de la ciudad de Mala, en la provincia de Cañete, al sur de la capital.

Un primer temblor, de magnitud 4,8, se sintió a las 19:35 horas del viernes (00:35 GMT del sábado) en la capital peruana, con epicentro a 52 kilómetros al sur oeste de la ciudad costera de Supe Puerto, en el norte de la región de Lima.

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde se presenta más del 80 % de la actividad sísmica mundial, por el choque de la placa tectónica del Pacífico con la de Nazca, en la costa sur.

El último terremoto devastador en el país se produjo en agosto de 2007 en la región sureña de Ica, donde alcanzó una magnitud de 7,9 y dejó unos 500 fallecidos y millonarias pérdidas económicas.

En Colombia, el Servicio Geológico Colombiano y la Dirección General Marítima (Dimar) señalaron que el sismo no representa amenaza de tsunami para la costa del Pacífico colombiano. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantener la calma, seguir la información oficial y reportar cualquier percepción del movimiento a través de los canales habilitados.