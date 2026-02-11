En vivo
Liberan al alcalde de Morales, Cauca, y a su escolta tras secuestro en la vía Panamericana

El secuestro del alcalde de Morales ocurrió pocas horas después de que la senadora indígena Aída Quilcué denunciara haber sido interceptada por un grupo armado en zona rural del Cauca, cuando se movilizaba junto a dos escoltas.

