Liberan al alcalde de Morales, Cauca, y a su escolta tras secuestro en la vía Panamericana

El alcalde de Morales, Cauca, Óscar Guachetá, y un integrante de su esquema de seguridad fueron liberados tras haber sido secuestrados por hombres armados en la vía Panamericana, entre Popayán y Cali, cuando regresaban de Bogotá hacia su municipio

La operación de rescate fue adelantada por tropas de la Brigada 29 del Ejército Nacional, en coordinación con el Gaula Militar y la Policía Nacional. Las víctimas fueron ubicadas en el corregimiento de Siberia, municipio de Caldono, luego de los hechos ocurridos en la vereda La María, en Piendamó.

De acuerdo con el Ejército, la rápida activación de los operativos permitió garantizar la liberación del mandatario y su acompañante. Las autoridades informaron que continúan las operaciones en la zona para dar con el paradero de los responsables.

#AEstaHora | Tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 7 de la #Brigada29, el @GaulaMilitares, con el apoyo del Grupo Liviano de Caballería N.° 8 y en coordinación con la @PoliciaColombia, lograron la liberación del alcalde del municipio de Morales, #Cauca, y de un integrante… pic.twitter.com/UpFXIjCfUX — Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) February 11, 2026

El secuestro se produjo pocas horas después de un hecho similar que involucró a la senadora Aída Quilcué, quien denunció haber sido interceptada junto a dos escoltas por un grupo armado en zona rural del Cauca.



“Nos interceptó un grupo armado en un sitio bastante solo”, relató la congresista, quien aseguró que la presión ejercida por la Guardia Indígena, la fuerza pública y la comunidad permitió su liberación. La camioneta en la que se movilizaba fue hallada posteriormente en jurisdicción de Totoró.

Ante la seguidilla de hechos violentos en menos de ocho horas, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para reforzar la seguridad en la vía Panamericana y proteger a los líderes y autoridades del departamento.