Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy martes 10 de febrero de 2026

La Lotería del Huila realiza en la noche de este martes 10 de febrero de 2026 su sorteo número 4742, una de las citas tradicionales de los juegos de azar en Colombia. En esta jornada, los jugadores participan por un premio mayor de 2.000 millones de pesos, además de una amplia variedad de premios secos.



Premio mayor de la Lotería del Huila

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Huila de este martes 10 de febrero de 2026 es el XXXX de la serie XXX. Felicitaciones al nuevo ganador de los 2.000 millones de pesos.

La Lotería del Huila es uno de los juegos de azar más reconocidos y tradicionales del país. Su historia se remonta a 1924 y, como ocurre con otras loterías en Colombia, su objetivo principal es generar recursos que se destinan de manera exclusiva al sector de la salud.

Para quienes no resulten ganadores del premio principal, la lotería ofrece múltiples opciones de premiación a través de los secos extraordinarios. Por eso, es fundamental revisar con atención el billete y verificar tanto el número como la serie frente a los resultados oficiales publicados tras el sorteo.



Ganadores de los secos de la Lotería del Huila

Además del premio mayor, el sorteo entrega varios premios secos que permiten a muchos jugadores resultar ganadores. A continuación, se presentan los secos que cayeron en este sorteo para que los apostadores revisen su billete y confirmen si obtuvieron alguno de ellos.

También se comparte la imagen oficial del resultado del sorteo 4741. Se recomienda comparar cuidadosamente el número y la serie del billete con esta información para confirmar si fue uno de los afortunados ganadores.



¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Participar en la Lotería del Huila es un proceso sencillo. Los jugadores deben comprar su billete en un punto de venta autorizado de PagaTodo, donde pueden elegir entre diferentes números y series. Una vez seleccionado el billete o la fracción, es importante conservarlo en buen estado para poder verificar los resultados y reclamar el premio en caso de ser ganador.



¿A qué hora juega la Lotería del Huila?

La Lotería del Huila se juega todos los martes a las 11:00 de la noche. En cada sorteo se entregan premios por el premio mayor, los secos y las aproximaciones.

Para reclamar un premio, el ganador debe presentar el documento de juego dentro del plazo máximo de un año contado a partir de la fecha del sorteo. Vencido este tiempo, opera la prescripción del derecho al cobro, por lo que se recomienda revisar siempre los resultados y realizar el trámite de pago oportunamente.