Propuestas David Luna: Recap - programa completo del 10 de febrero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este martes, 10 de febrero:
- El precandidato David Luna habló sobre sus propuestas para aspirar a la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
- El presidente Gustavo Petro denunció que iban sabotear su reunión con Donald Trump intentando meter drogas en carro de Presidencia.
- Reacción de la senadora Aida Quilcué tras el intento de secuestro en el Cauca.
- Siguen las emergencias por lluvias en Colombia y aumentan los miles de damnificados en diferentes regiones del país.
- La Selección Colombia femenina avanzó al hexagonal del Sudamericano Sub 20 tras vencer a Uruguay en la cuarta fecha.