Aston Villa venció 2-1 al Chelsea en Stamford Bridge y completó once triunfos consecutivos

El Aston Villa hizo historia en Stamford Bridge, donde logró su undécima victoria seguida, la octava en la Premier, e insistió en la condición de aspirante que se ha ganado por derecho propio, con el pulso mantenido al ritmo del Arsenal y el Manchester City, los que comandan la competición.

A una jornada de que acabe la primera vuelta, un golpe de mano de Unai Emery y la resistencia durante una hora le dieron el premio esperado. Mucho tuvo que ver Ollie Watkins, uno de los tres jugadores que saltaron al campo a la hora de partido y que dieron la razón al técnico español, artífice del éxito y del momento de los 'villanos'.

Hay que remontarse a 1910 para encontrar una racha más larga de triunfos en liga que la actual del Aston Villa. El liderato no es una utopía para el conjunto de Birmingham, el sueño del primer título desde 1981. Una vez más fue con una remontada. Al equipo de Unai Emery nunca se le puede dar por vencido.

Y eso que el Chelsea hasta la hora de juego pudo golear. Ofreció un recital en la primera mitad y parte de la segunda y eso no se plasmó en el marcador. Fue visible sobre el césped, con un gran Reece James y mientras duró el fuelle de Cole Palmer. Hasta ahí resistió el Aston Villa



Porque el ritmo impuesto por el conjunto de Enzo Maresca abrumó al conjunto de Birmingham, agazapado y en modo supervivencia mientras las ocasiones locales se multiplicaban. Como la de Enzo Fernández, que remató desviado del poste derecho desde el borde del área, o la posterior de Joao Pedro que propició la intervención decisiva del meta Dibu Martínez.

Fue una avalancha. Y así llegó el gol del cuadro de Londres, en un córner cerrado que botó Reece James y no tocó en nadie y pilló distraído a Dibu Martínez, más pendiente del tráfico en el área pequeña que de la pelota, que al final golpeó en Joao Pedro y entró en la red.

Después el recital siguió. Cole Palmer centró con Martínez batido hacia Garnacho. Se interpuso John McGinn, que salvó el tanto y un centro chut de Reece James que desbarató Emiliano Martínez.

Luego el partido dio un giro. El Chelsea había desperdiciado numerosas ocasiones y no lo pasó por alto el cuadro de Birmingham, que con una maniobra de Emery desde el banquillo dio un cambio radical al guion. Sacó toda la pólvora que tenía. A Ollie Watkins, Jadon Sancho y Amadou Onana. No tardó en surtir efecto.

Primero con la amenaza de Boubacar Kamara, que se hizo con un balón suelto dentro del área y enganchó un gran disparo hacia la derecha de la meta. Robert Sánchez lo salvó, pero nada pudo hacer el meta español para evitar el empate, que llegó en el minuto 63, en una mala salida de balón de un Chelsea que ya había perdido el rumbo del partido. Caicedo entregó la pelota a Onana, que la envió a Morgan Rogers, el asistente de Ollie Watkins, que superó a Robert Sánchez en su salida.

Sánchez salvó varias veces el segundo gol. En un tiro de Ian Maatsen dentro del área y después en un disparo raso envenenado de Ollie Watkins, que no falló a la siguiente y dio la victoria al Villa.

Un saque de esquina botado por Yuri Tielemans y rematado de cabeza por el delantero dio el triunfo a Emery y el récord al Aston Villa.

1 - Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Benoit Badiashile, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella (Malo Gusto, m.69); Moisés Caicedo, Enzo Fernandez; Pedro Neto, Cole Palmer (Estevao, m.72), Alejandro Garnacho (Jamie Gittens, m.70); y Joao Pedro (Liam Delap, m.69).

2 - Aston Villa: Emiliano 'Dibu' Martínez; Matty Cash, Victor Lindelof, Ezri Konsa, Ian Maatsen (Lucas Digne, m.83); Boubacar Kamara (Lamar Bogarde, m.3), Youri Tielemans; John McGinn (Amadou Onana, m.59), Emiliano Buendía (Ollie Watkins, m.59), Morgan Rogers; y Donyell Malen (Jadon Sancho, m.59).

Goles: 1-0, m.37: Joao Pedro; 1-1, m.63: Ollie Watkins; 1-2, m.84: Ollie Watkins.

Árbitro: Stuart Attwell. Mostró tarjeta amarilla a Matty Cash, Morgan Rogers y Boubacar Kamara, del Aston Villa; y Reece James, Trevoh Chalobah, Moisés Caicedo, Enzo Fernandez y Liam Delap, del Chelsea.