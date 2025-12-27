En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fuerzas Militares
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Aston Villa venció 2-1 al Chelsea en Stamford Bridge y completó once triunfos consecutivos

Aston Villa venció 2-1 al Chelsea en Stamford Bridge y completó once triunfos consecutivos

A una jornada de que acabe la primera vuelta, un golpe de mano de Unai Emery y la resistencia durante una hora le dieron el premio esperado. Mucho tuvo que ver Ollie Watkins, uno de los tres jugadores que saltaron al campo a la hora de partido.

Aston Villa venció 2-1 al Chelsea en Stamford Bridge y completó once triunfos consecutivos
Aston Villa venció 2-1 al Chelsea en Stamford Bridge y completó once triunfos consecutivos
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 27 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad