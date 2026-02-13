Seguimos sin ella: Ingrid Betancourt sobre Sofía Gaviria, cabeza de lista de Oxígeno

Ingrid Betancourt se refirió a la polémica que se ha desatado con Sofía Gaviria, quien es la cabeza de lista al senado por el partido Oxígeno, Betancourt aseguró que hubo al menos tres episodios que generaron diferencias con Gaviria.

"La primer diferencia con Sofía Gaviria fue porque en el Congreso de la Republica agredió y amenazó a un Policía luego de ella violar la seguridad del Capitolio. No respeta reglas básicas ni normas que sí respetamos los ciudadanos de a pie. La segunda fue por la campaña de comunicación donde cuestionábamos al Gobierno de Gustavo Petro y promovíamos que dejáramos la violencia física, verbal y digital, y castigáramos a la izquierda en las urnas. Ella quería que la campaña fuera de vallas por todo el país con su cara. Respetable pero inviable", explicó Betancourt.

Además es importante recordar que Gaviria estaba evaluando la posibilidad de renunciar a su aspiración al Senado, Betancourt también se refirió al tema.

"La renuncia la tiene lista hace días. La filtró ayer a varios periodistas que esta mañana me llamaron a consultarme por su renuncia. Utilizaba a los medios para generar presiones en el Partido y se cumplieran sus caprichos personales. Es triste tener que decirlo. Seguimos sin ella!", agregó la directora del partido Oxígeno.



Es importante recordar que el material electoral ya se encuentra en proceso de impresión y empezará la distribución en los próximos días, por eso si algún candidato renuncia sus votos se le contarán al partido al que pertenece.