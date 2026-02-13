Sindicatos rechazan suspensión temporal del mínimo y la califican como una decisión arbitraria

La Unión Sindical Obrera (USO), sindicato de Ecopetrol, rechazó la decisión del Consejo de Estado de suspender de manera temporal el decreto que fija el 23% de aumento en el salario mínimo. El alto tribunal le dio al gobierno 8 días para expedir un nuevo decreto en el que expida un nuevo porcentaje de aumento que no puede ser superior al ya emitido, por lo que se hace imposible la propuesta del sindicato en la que aseguran que el presidente Petro emita un decreto con un aumento superior.

“Esta medida cautelar genera incertidumbre jurídica y afecta la garantía del salario mínimo vital y móvil de millones de trabajadores. El control judicial es legítimo, pero no puede desconocer el principio de progresividad ni debilitar derechos laborales ya reconocidos", indicó el sindicato.

Por su parte, desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) aseguran que la decisión del alto tribunal es un acto de injusticia social y de mezquindad empresarial. El presidente del sindicato, Fabio Arias, rechazó la medida con el argumento que esto es un atentado contra un acto de justicia social para millones de trabajadores.

“Es un acto de injusticia social, un acto en el que los más poderosos de Colombia, emparentados en este momento con los magistrados del Consejo de Estado, que ganan más de 40 millones, están atentando contra un acto de justicia social al querer quitarle 2 millones de pesos a los trabajadores colombianos. Por eso, desde la CUT le pedimos al presidente Petro que en un acto de movilización nacional expida un nuevo decreto en las mismas condiciones”, dijo.



Cabe recordar, que la suspensión provisional del decreto no implica que el salario mínimo baje desde ya, por esa razón el Consejo de Estado le dio 8 días al Gobierno para expedir un nuevo aumento que esté sustentado en criterios técnicos, este porcentaje, al que llaman transitorio, será el que regirá hasta tanto el alto tribunal decida de fondo sobre el salario mínimo decretado originalmente.