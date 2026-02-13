En vivo
Blu Radio  / Economía  / Sindicatos rechazan suspensión temporal del mínimo y la califican como una decisión arbitraria

Sindicatos rechazan suspensión temporal del mínimo y la califican como una decisión arbitraria

Centrales obreras como la USO y la CUT rechazaron la reciente decisión del Consejo de Estado de suspender temporalmente el decreto que fijaba el aumento del salario mínimo.

