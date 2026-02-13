En vivo
Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Cali refuerza atención en salud con nueva unidad móvil y mejoras en la IPS Cascajal

Cali refuerza atención en salud con nueva unidad móvil y mejoras en la IPS Cascajal

El vehículo fue adquirido a través de un proyecto financiado por la Secretaría de Salud con una inversión cercana a los $490 millones, de los cuales la Red de Salud de Ladera aportó 70 millones.

