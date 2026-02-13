¿Con el agua lejos? Instalar puentes militares tras afectación por las lluvias en Urabá tarda un mes

No se ve cerca una solución vial para el municipio de San Juan de Urabá, que sigue incomunicado tras las lluvias que vienen golpeando con fuerza la región desde hace más de una semana y donde la movilidad se ha venido complicando cada día más, tras el colapso del puente Mulatos y el daño en el que lleva el mismo nombre de esa localidad, dejando incomunicada a la comunidad de la zona tanto hacia Montería como hacia otros municipios vecinos.

Aunque en las últimas horas la Gobernación de Antioquia confirmó que los dos puentes militares que fueron solicitados para esta localidad y para San Pedro de Urabá ya fueron aprobados por parte del batallón de ingenieros y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la conexión vial no estará lista a la vuelta de la esquina. De hecho, podría tardar hasta un mes, por lo que las peripecias para habitantes del sector y transportadores seguirán.

El secretario de Infraestructura del departamento, Horacio Gallón, aseguró que el ente departamental, junto con alcaldes de la zona, aportarán en la puesta de los puentes.

En la zona la situación es crítica para los habitantes, quienes no solo tendrán que seguir usando garruchas para transportar carga, sino también pagando 5.000 pesos para poder cruzar.



En cuanto al suministro de gas natural para Arboletes y San Juan de Urabá, que justamente también se había afectado por las malas condiciones de la vía por donde debe llegar el vehículo compactador de este servicio público, se espera que por lo menos este viernes llegue a Arboletes, localidad a donde llegará un carro más pequeño para que pueda recorrer el camino desde San Marcos, Sucre; pasando por Montería y el municipio de Canalete, el cual lograría llegar hasta inmediaciones del puente Jalisco, también afectado en la actualidad.

Por lo pronto, las autoridades avanza en la habilitación de la vía San Juan de Urabá - San Juancito - El Tigre - Villa Fátima - Siete Hermanas, luego de las afectaciones que dejaron las lluvias.

Para dimensionar lo que ocurre en materia de infraestructura vial hay que mencionar que las pérdidas en cultivos son millonarias, más que todo en la vía Necoclí - San Juan de Urabá, que conecta al departamento de Antioquia con Córdoba.