Honras fúnebres de Gustavo Aponte: 13 de febrero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 13 de febrero de 2026:
- El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que establecía un aumento del 23 % en el salario mínimo, mientras estudia de fondo la legalidad de la medida.
- En el norte de Bogotá se realizan las honras fúnebres del empresario Gustavo Aponte, quien fue asesinado en un presunto caso de sicariato.
- Se registran combates en zona rural del Catatumbo, en límites con los municipios de Ocaña, Norte de Santander, y Río de Oro, en el departamento del Cesar, lo que mantiene en alerta a las comunidades de la región.
- Se configura un nuevo panorama geopolítico en la región ante un eventual viaje de Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, a Colombia.
- Donald Trump levantó la prohibición para que petroleras extranjeras operen en Venezuela.
