Honras fúnebres de Gustavo Aponte: 13 de febrero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 13 de febrero de 2026:



El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que establecía un aumento del 23 % en el salario mínimo, mientras estudia de fondo la legalidad de la medida.

En el norte de Bogotá se realizan las honras fúnebres del empresario Gustavo Aponte, quien fue asesinado en un presunto caso de sicariato.

Se registran combates en zona rural del Catatumbo, en límites con los municipios de Ocaña, Norte de Santander, y Río de Oro, en el departamento del Cesar, lo que mantiene en alerta a las comunidades de la región.

Se configura un nuevo panorama geopolítico en la región ante un eventual viaje de Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, a Colombia.

Donald Trump levantó la prohibición para que petroleras extranjeras operen en Venezuela.

Escuche el programa completo aquí: