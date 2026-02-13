¿Estará Alberto Gamero vs. Atlético Nacional? Tambalea el técnico del Cali

Tras la derrota 3 a 2 frente a Internacional de Bogotá por la Liga BetPlay, el futuro de Alberto Gamero en el Deportivo Cali comenzó a tambalear y se volvió incierta su continuidad al frente del equipo debido al inicio irregular que ha tenido el equipo en estos primeros partidos del semestre.

De acuerdo con algunos medios y periodistas, como Pipe Sierra, desde este viernes el técnico y las directivas comenzaron negociaciones para ponerle fin al contrato de forma anticipada, pues termina en diciembre de este año, sin embargo, en este no hay una clausula de salida lo cual ha complicado que se pueda llegar a un acuerdo entre las partes.

Y es que el técnico samario exigió el pago total hasta diciembre para salir del equipo de manera anticipada, pues al no existir una cláusula de salida no hay profundidad para las garantías del entrenador que sí quiere continuar al frente del proyecto deportivo.

Alberto Gamero // Foto: AFP

¿Estará dirigiendo en el partido vs. Atlético Nacional?

Por ahora, sí. El samario seguirá al frente del equipo y continua preparando el duelo ante el cuadro verdolaga que, hasta el momento, se encuentra invicto en esta Liga BetPlay con un saldo de 9 puntos en tres partidos disputados.



Pero no se ha descartado la posibilidad que antes del partido se puede llegar a dar un acuerdo entre las partes y esto obligue a la salida anticipada del equipo por parte de Gamero.

Técnico Alberto Gamero Foto: Dimayor

Estos son los números de Alberto Gamero en el Deportivo Cali

Es que las estadísticas tampoco respaldan al samario en su paso por Palmaseca con un rendimiento de 35.89 % demostrando los flojos resultados del equipo bajo su dirección.

En total, ha disputado 26 partidos con un saldo de 7 victorias, 7 empates y 12 derrotas en todos los duelos con el Deportivo Cali, es decir, el equipo no ha encontrado su mejor nivel en su trabajo y esto colmó la paciencia de la nueva directiva.

