En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / No es el Real Madrid, Luis Díaz y FC Bayern son favoritos a quedarse con la Champions

No es el Real Madrid, Luis Díaz y FC Bayern son favoritos a quedarse con la Champions

El gran momento del colombiano en Alemania ilusiona a todos y los dirigidos por Vicent Kompany se perfilan para tener una temporada mágica en este 2026.

Publicidad

Publicidad

Publicidad