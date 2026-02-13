No es el Real Madrid, Luis Díaz y FC Bayern son favoritos a quedarse con la Champions

Fecha tras fecha, el nombre de Luis Díaz aparece en las principales portades de grandes medios en Alemania gracias a su gran nivel desde su llegada al FC Bayern desde Liverpool, anotando y asistiendo en casi todos lo partidos para volverse en pieza clave del técnico belga Kompany.

Pero este 'dulce momento' no solo ha convencido a sus hinchas, sino a los amantes del fútbol que, ahora, lo perfilan como uno de los mejores futbolistas en el mundo y uno de los llamados a ser protagonistas en esta temporada, según datos revelados por Betano, que, por encima del Real Madrid, son los favoritos al título de la Champions League.

"Los datos revelan un fuerte favoritismo por el FC Bayern Múnich, que concentra un 24.42 % de las apuestas para ganar la UEFA Champions League. El FC Bayern fue uno de los mejores equipos durante la Fase de Grupos, terminando solo por detrás del Arsenal, y es una de las potencias tradicionales de Europa", indicaron.

Luis Díaz AFP

Todo gracias al colombiano Luis Díaz, que, según expertos, le ha dado confianza al ataque alemán y una dupla imparable al lado del inglés Harry Kane generando una fuerte efectividad cada fecha en la Bundesliga.



"Detrás del Bayern, dos gigantes completan el top 3: el Real Madrid, con un 15.12 % de las apuestas, y el FC Barcelona, con un 13.95 %. La inmensa y apasionada base de seguidores de estos clubes en Colombia se traduce en un volumen constante", añadieron.

Equipos como el Crystal Palace, con la dupla defensiva de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, el Sporting CP con Luis Suárez, el SL Benfica con Richard Ríos, y el Real Betis con Cucho Hernández, han generado un impacto positivo en el público colombiano para seguir de cerca el fútbol europeo, esperando que al igual que Díaz, cada fin de semana sen protagonistas en sus respectivos equipos.