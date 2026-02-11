Luis Díaz superó a James Rodríguez en Alemania gracias a este dato en el Bayern

El 30 de julio de 2025, FC Bayern confirmó la llegada del colombiano Luis Díaz tras una etapa exitosa con la camiseta del Liverpool en donde conquistó la aclamada Premier League bajo el mando del neerlandés Arné Slot, pero lo que nadie imaginó era lo rápido en que el atacante se volvería en una de las principales figuras del equipo bávaro.

Los números del guajiro son impresionantes y avanza para convertirse en uno de los colombianos más determinantes en Europa de toda la historia, prueba de ello fue un dato revelado hace poco por TranferMarkt en donde, incluso, superó a James Rodríguez en su etapa tanto en el FC Bayern como en Alemania.

Luis Díaz AFP

Luis Díaz superó a James Rodríguez con este dato

De acuerdo con TransferMarkt, hasta el momento, Díaz se posicionó como el cuarto colombiano con el mejor inicio de un equipo en Europa, detrás de Radamel Falcao, James Rodríguez y Carlos Bacca, que, si bien el ‘10’ de la Selección Colombia sigue adelante, por lo meno en su etapa en Alemania el guajiro ya lo dejó atrás.

En comparación con la primera temporada de James en Alemania, el cucuteño tuvo 22 participaciones de ataque (contando goles y asistencias) en un saldo de 39 partidos, mientras que Díaz con 30 ya alcanzó 30 participaciones de ataque y aún con temporada por delante también lo podría superar en su registro con el Real Madrid en donde tuvo 35.



Luis Díaz superó a James Rodríguez con este dato // Foto: TransferMarkt

Alemania se rinde ante el gran nivel de Díaz

Este 11 de febrero, nuevamente, el guajiro fue figura en Alemania con un gol frente a RB Leipzig por la DFB Pokal, es decir, la Copa Nacional, demostrando que llegó para convertirse en uno de los jugadores más determinantes de su equipo.

“Sé lo que es tratar de defender a un jugador que se aproxima, crees que es el momento ideal para quitarle la pelota y en ese momento de repente da un paso extra o cambia de dirección. Y eso exactamente es lo que pasa en la fase final con Lucho”, fueron las palabras de Kompany hacia Luis Díaz, sorprendido por el gran nivel del colombiano en Alemania.