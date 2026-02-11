En vivo
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  /  Luis Díaz superó a James Rodríguez en Alemania gracias a este dato en el Bayern

Luis Díaz superó a James Rodríguez en Alemania gracias a este dato en el Bayern

El guajiro no deja de demostrar todo su talento en Alemania y cada fecha su nombre se apodera de los principales medios de toda Europa ante su gran nivel.

