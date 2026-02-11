En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Con plan Reglamento inicia protesta de funcionarios de Migración Colombia en aeropuerto de Rionegro

Con plan Reglamento inicia protesta de funcionarios de Migración Colombia en aeropuerto de Rionegro

Viajeros internacionales podrían tardar más tiempo en trámites migratorios por la imposición de más controles. Reclaman refuerzo de personal para las operaciones de control.

