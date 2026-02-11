Con plan Reglamento inicia protesta de funcionarios de Migración Colombia en aeropuerto de Rionegro

Medidas de presión ya implementadas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por parte de funcionarios que hacen parte de la Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia, llegan desde las primeras horas de este jueves al Aeropuerto Internacional José María Córdova en Rionegro.

Así lo confirmó Carlos Galvis, funcionario de Migración y presidente de OSEMCO para la regional Antioquia - Chocó, quien explicó que desde las 6:00 a.m. arrancará la primera fase de medidas escalonadas de protesta, principalmente por la falta de personal para atender el flujo de viajeros, con un ‘Plan Reglamento’.

El directivo sindical explicó que los cuatro o cinco funcionarios de la entidad permanecerán prestando sus servicios de manera habitual, pero serán rigurosos, tal cual lo establece la norma, con diferentes procesos de verificación de las personas, lo que generará mayores tiempos de espera en las zonas de migración.

"El oficial de Migración se demora entre 10 a 12 minutos si aplica todos los procedimientos que establece el reglamento, cuando en la realidad nos demoramos 30 o 40 segundos por viajero. Entonces sí va a haber un aumento de tiempo, pero no vamos a parar operaciones",



Migración Colombia Foto: X Migración Colombia

Galvis destacó que siguen sin cumplirse los acuerdos pactados con la dirección de la entidad desde finales de 2024 frente a la llegada de 50 funcionarios a la regional para reforzar sus operaciones.

Por eso, no descartó que en medio de las conversaciones que avanzan para solucionar estas dificultades, las medidas de presión puedan escalar a una segunda fase en coordinación con el nivel central del sindicato ralentizando la operación aérea en las terminales más importantes del país.

"Vamos a una segunda instancia, que ya existiría la toma de acciones, que son las asambleas informativas donde los oficiales de Migración, dentro de sus áreas de trabajo, van a informarle al público, durante 15 minutos, por qué se está haciendo esta labor", destacó.

Para evitar inconvenientes a partir de este jueves, las autoridades han recomendado a los viajeros internacionales confirmar el estado de sus vuelos con las respectivas aerolíneas y en la medida de la posible llegar con mayor antelación de la habitual al aeropuerto en el Oriente de Antioquia.