Un fiscal de la URI de la Seccional Medellín imputó los delitos de homicidio agravado y hurto calificado agravado a Andrés Felipe Peña Corrales, presunto responsable del asesinato del auxiliar de vuelo norteamericano Eric Fernando Gutiérrez Molina, de 32 años, en un crimen ocurrido tras una cita en el sector de El Poblado.De acuerdo con la investigación, el procesado contactó a la víctima y a una compañera de trabajo también auxiliar de vuelo de American Airlines a través de una aplicación de citas. Tras encontrarse en una discoteca de El Poblado, los extranjeros y el investigado se trasladaron a un motel, ubicado en el municipio de Itagüí.Los elementos probatorios señalaron que en dicho establecimiento les suministraron una sustancia para dejarlas en estado de indefensión. Tras salir del lugar, la mujer fue abandonada en la vía pública, mientras que el auxiliar de vuelo fue estrangulado y su cuerpo hallado cinco días después en aguas del río Cauca, a la altura del municipio de Jericó, Antioquia."Una vez salen del motel dentro del vehículo, abandonaron el cuerpo sin vida del señor Aurilla del Río Cauca, cuyo cuerpo fue encontrado el día 27 de marzo del año 2026 en jurisdicción del municipio de Jérico, Antioquia. El día 8 de abril del año 2026 se recibió informe pericial de necropsia, en el que se indica que la causa de la muerte, señor, fue por estrangulación manual", así lo manifestó el fiscal que llevó el caso.Durante el tiempo que permaneció desaparecido, los implicados habrían tratado de realizar retiros de sus cuentas bancarias. Además el día que ocurrió el homicidio robaron dinero y joyas de oro avaluados en 1.650 dólares."Las víctimas perdieron el conocimiento hurtando las pertenencias de la señora, dentro de las cuales se encontraban 130 dólares estadounidenses, una cadena de oro de 18, dos aretes de oro de 18 quilates y una tobillera de oro de 18 quilates, estos últimos elementos avaluados en 1.500 dólares", declaró.La orden de captura de Peña Corrales se efectuó en el aeropuerto internacional José María Córdova, en Rionegro, tras ser deportado desde Perú. Cabe aclarar que el procesado no aceptó los cargos, pero un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.