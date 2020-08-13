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Blu Radio  / Aeropuerto José María Córdoba

Aeropuerto José María Córdoba

Eric Fernando Gutiérrez Molina
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Imputan cargos a presunto responsable del asesinato de auxiliar de vuelo extranjero en Medellín

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Conpes que prioriza inversiones para aeropuertos dejó por fuera al José María Córdova

Migración Colombia
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En Feria de las Flores inadmitieron a cuatro extranjeros por alertas en comisión de delitos sexuales

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Colombia y EE. UU. refuerzan seguridad migratoria durante Colombiamoda y Feria de las Flores

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Detienen a tres colombianos en el aeropuerto de Rionegro por cuentas pendientes con la justicia

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Capturan a mexicano en aeropuerto de Rionegro, Antioquia, por millonario fraude en Estados Unidos

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Capturan en aeropuerto de Rionegro a 'Alex Pereira', uno de los más buscados en Cartagena

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Inadmiten productores de contenido para adultos que intentaban ingresar al país por Medellín

Capturada en aeropuerto de Medellín
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Capturaron en el aeropuerto de Rionegro a estadounidense con circular roja de Interpol por extorsión

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