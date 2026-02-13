Los detalles de porqué el magistrado Ibáñez pide apartarse de la discusión de la reforma pensional

A través de una carta de seis páginas emitida en la Sala Plena de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez solicitó declararse impedido en la discusión de la reforma pensional al considerar que podría configurarse la causal de haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la norma.

La petición fue elevada ante este alto tribunal en medio de recusaciones previas y cuestionamientos relacionados con declaraciones públicas del magistrado sobre el proceso legislativo de la norma, específicamente por una controversia por una entrevista en donde se interpretó que las respuestas del magistrado fueron un prejuzgamiento sobre la validez de esta ley, específicamente por parte de la Presidencia de la República a través de su secretario jurídico, Augusto Ocampo.

Jorge Enrique Ibáñez // Foto: colegio Gimnasio Moderno

En esa entrevista mencionó la existencia de un vicio de trámite subsanable y explicó que la Sala Plena había quedado empatada 4-4, lo que llevó a designar un conjuez.

En el documento, el magistrado explicó que si bien no reveló información distinta a la ya conocida públicamente por filtraciones de su ponencia, con este impedimento buscó contribuir de forma activa a la materialización de los principios de transparencia, objetividad, imparcialidad ética y moralidad pública.



Es decir, con esto buscó que la Sala Plena determine si es válido o no hablar de un concepto previo que pueda representar un obstáculo para el análisis. Para esto, debe ser convocada la Sala Plena en los próximos días y allí resolver las recusaciones y los impedimentos pendientes antes de adoptar una determinación de fondo sobre la constitucionalidad de la reforma pensional.