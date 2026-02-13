MinMinas anuncia tarifa diferencial y otras medidas para aliviar a los damnificados en Córdoba

Tres medidas regulatorias, que incluso podrían convertirse en decreto legislativo como parte de la declaratoria de emergencia, fueron anunciadas desde Barranquilla por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, para atender a los damnificados por las inundaciones en Córdoba y respaldar, a su vez, a los operadores de energía que sufrieron afectaciones por las lluvias atípicas de este febrero.

"Una medida en el marco de esta emergencia son tarifas diferenciales para las poblaciones afectadas", indicó el alto funcionario.

"La segunda es la posibilidad para que se le reconozcan a los operadores de red la reparación de la infraestructura averiada, de manera rápida, inmediata, eficaz y ágil, porque obviamente el agua se ha llevado también infraestructura eléctrica que afecta la prestación del servicio de energía eléctrica, que es un servicio público esencial", agregó.

Y la tercera medida, añadió Palma, tiene que ver con un esquema de viabilidad financiera para los operadores de red del sector, Air-e y Afinia, que permita garantizar la prestación de la energía eléctrica, como servicio público esencial.



"Yo creo que es importante adoptar este paquete entre los 30 días que nos da la Constitución y la ley para poder aliviar el bolsillo de esas personas, de esos ciudadanos de esta región del país, que hoy lo han perdido todo", expresó.