En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Reactivan orden de captura contra alias ‘Violeta’ por atentado al centro comercial Andino

Reactivan orden de captura contra alias ‘Violeta’ por atentado al centro comercial Andino

Un juez de Bogotá reactivó la orden de captura contra alias ‘Violeta’, procesada por su presunta participación en el atentado del ELN contra el centro comercial Andino, ocurrido el 17 de junio de 2017 y que dejó tres personas muertas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad