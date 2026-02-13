Reactivan orden de captura contra alias ‘Violeta’ por atentado al centro comercial Andino

La decisión se produjo luego de que la Resolución 017 del 23 de enero de 2025 le retirara oficialmente su designación como gestora de paz, condición que había suspendido temporalmente la ejecución de la orden de captura en su contra.

En el documento, el despacho ordenó reanudar los efectos de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario que ya había sido impuesta por un juez de control de garantías. Además, dispuso librar nuevamente la orden de captura para que Arango continúe privada de la libertad mientras avanza el proceso.

“SEGUNDO: LIBRAR ORDEN DE CAPTURA contra la señora VIOLETA ARANGO RAMÍREZ con el fin de que continúe en detención preventiva en establecimiento carcelario”, señala el documento.

El juez también compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación para que investigue si funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz incurrieron en una posible omisión al no tramitar ante las autoridades competentes la comunicación de la Resolución 017 que dejó sin efecto su nombramiento.



Cabe recordar que alias ‘Violeta’ quedó en libertad en noviembre de 2022, luego de que un juez suspendiera la orden de captura en su contra tras su designación como gestora de paz del ELN, en el marco de los diálogos con el Gobierno Nacional.

No obstante, en abril de 2023 la Fiscalía la acusó formalmente por su presunta participación en el atentado contra el Centro Comercial Andino. De acuerdo con la investigación, días antes del ataque, el 13 de junio de 2017, habría descargado e impreso los planos del establecimiento, los cuales, según el ente acusador, fueron utilizados para ubicar el explosivo en el baño de mujeres donde fue detonado a las 4:53 de la tarde del 17 de junio.

El atentado dejó tres personas muertas, entre ellas una ciudadana francesa, y más de diez heridos. Por estos hechos enfrenta cargos por homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, terrorismo, concierto para delinquir agravado y rebelión.

Además, en 2018 BLU Radio reveló que alias ‘Violeta’ habría pasado a integrar el Frente Darío Ramírez Castro del ELN, bajo el alias de “Tatiana”, y que se habría desplazado hacia la frontera con Venezuela días después del atentado.