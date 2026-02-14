Lluvias en el Valle de Aburrá dejan inundaciones, crecientes súbitas y dos lesionados

En el municipio de Bello, por lo menos tres quebradas tuvieron incremento en su caudal, ocasionando algunos daños materiales en viviendas y establecimientos comerciales.

Las lluvias volvieron a azotar al Valle de Aburrá en las últimas horas, dejando afectaciones en vías públicas, caída de árboles, crecientes súbitas en algunas quebradas y hasta la caída de un parasol que ocasionó que dos personas resultaran con lesiones leves en Medellín.

Las precipitaciones de alta intensidad se reportaron durante un par de horas, más que todo sobre los municipios de Medellín, Itagüí, La Estrella, Bello y Copacabana, lugares en donde las afectaciones no han pasado a mayores, como han indicado las autoridades locales.

Inundaciones en el deprimido de la Feria del Ganado Foto: Suministrada

En la capital de Antioquia, las lluvias golpearon a varios sectores, como en la carrera 55, en donde un sótano se inundó, en la carrera 82, en donde un parasol colapsó y dejó a dos personas con lesiones breves ,o en el Doce de Octubre donde un árbol se cayó sobre las redes eléctricas.

Además, hubo inundaciones en vías de los barrios Santander o Robledo y en el soterrado de la Feria del Ganado, que estuvo cerrado durante varios minutos por el alto nivel del agua. Incluso, los metrocables tuvieron restricciones en su servicio mientras las precipitaciones cayeron sobre la ciudad.

La peor parte de las lluvias de las últimas horas se la llevó el municipio de Bello, en donde, por ejemplo, la quebrada La Madera rebosó sus capacidades y afectó al barrio José Antonio Galán. Asimismo, una creciente súbita de la quebrada La Loca causó temor en la comunidad que, por ahora, no ha reportado mayores daños en el sector.

La Alcaldía de Bello informó que la Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres verifica lo ocurrido en el barrio La Gabriela, en el que se reportó una inundación en vía pública.

Finalmente, en la vereda San Juan del municipio de Copacabana también indicaron que hubo vías afectadas por las fuertes lluvias que azotaron al Área Metropolitana. Se espera que las autoridades de cada municipio damnificado sigan entregando nuevos detalles con el paso de las horas.