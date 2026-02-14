Este sería el verdadero rostro de Jesús, según una recreación hiperrealista hecha con IA

Una nueva simulación realizada con inteligencia artificial generó atención en los internautas tras presentar un rostro hiperrealista de Jesucristo, elaborado a partir del análisis digital de la Sábana Santa de Turín.

El ejercicio tecnológico se basa en las marcas, sombras y proporciones visibles en la reliquia, considerada por muchos creyentes como el lienzo que cubrió el cuerpo de Jesús tras la crucifixión.

El desarrollo no pretende ofrecer una confirmación histórica definitiva, sino una representación visual obtenida mediante modelos de inteligencia artificial entrenados para interpretar patrones, volúmenes y rasgos faciales a partir de imágenes bidimensionales.

Con estos datos, el sistema generó una reconstrucción tridimensional con apariencia humana detallada, que incluye textura de piel, expresión facial y proporciones anatómicas.



Imagen hiperrealista de Jesucristo con IA Foto: captura redes sociales

La Sábana Santa de Turín se conserva desde hace siglos y fue objeto de numerosos estudios científicos, históricos y religiosos. En ella se observa la silueta frontal y dorsal de un hombre con marcas compatibles con un suplicio físico severo. Estas características fueron utilizadas como base para el procesamiento digital, sin alterar ni añadir elementos externos a la imagen original.

Especialistas en análisis de imágenes explican que este tipo de simulaciones dependen de algoritmos que interpretan contrastes y niveles de profundidad. El resultado final responde a probabilidades matemáticas, no a una prueba concluyente sobre la apariencia real de Jesucristo.

¿Cómo se interpreta la recreación digital desde la fe y la ciencia?

La publicación de la imagen generó reacciones diversas. Sectores religiosos consideran que este tipo de recreaciones pueden servir como herramienta pedagógica o de reflexión espiritual. Desde el ámbito científico, varios expertos subrayan que la inteligencia artificial no sustituye la investigación histórica ni arqueológica, sino que ofrece una visualización hipotética basada en datos limitados.

La Iglesia católica mantiene una postura prudente frente a estos ejercicios tecnológicos. A lo largo del tiempo, la autenticidad de la Sábana Santa fue objeto de análisis, incluidos estudios de carbono y exámenes forenses, cuyos resultados continúan siendo motivo de debate.