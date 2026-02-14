En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Sale a la luz nueva hipótesis en caso de estudiantes hallados sin vida en una montaña

Sale a la luz nueva hipótesis en caso de estudiantes hallados sin vida en una montaña

Nueve jóvenes murieron en circunstancias aún debatidas en una zona que, con el paso del tiempo, fue bautizada en honor al líder del grupo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad