Sale a la luz nueva hipótesis en caso de estudiantes hallados sin vida en una montaña

El caso del Paso Dyatlov volvió a hacerse viral a 67 años de la tragedia ocurrida en los Montes Urales, en Rusia. Lo que en febrero de 1959 comenzó como una expedición de esquí encabezada por Igor Dyatlov terminó convirtiéndose en uno de los episodios más enigmáticos del siglo XX en ese país.

Nueve jóvenes murieron en circunstancias aún debatidas en una zona que, con el paso del tiempo, fue bautizada en honor al líder del grupo. Las labores de búsqueda iniciaron semanas después de que se perdiera contacto con los excursionistas.

Los equipos de rescate hallaron la carpa parcialmente destruida y cortada desde el interior, un detalle que marcó el rumbo de las investigaciones. Los cuerpos fueron encontrados dispersos en la nieve, algunos con fracturas severas en el cráneo y el tórax. También se reportó la ausencia de tejidos blandos en ciertos casos, un aspecto que durante años alimentó versiones sobre posibles hechos violentos, aunque peritos forenses han explicado que esas lesiones pueden estar asociadas a procesos de descomposición y a la acción de animales en condiciones climáticas extremas.

Foto: Pexels.

En 2020, la Fiscalía General de Rusia concluyó tras una revisión oficial que la causa más probable fue una avalancha que obligó al grupo a abandonar la tienda de campaña en medio de temperaturas bajo cero. Sin embargo, la explicación no ha logrado cerrar por completo el debate público. En redes sociales y foros especializados continúan circulando hipótesis que van desde pruebas militares secretas en plena era soviética hasta teorías sobre fenómenos inexplicables. También se investigó en su momento a la comunidad indígena mansi, pero las autoridades descartaron cualquier participación criminal.



Actualmente, el lugar es conocido como el Paso Dyatlov y se ha convertido en punto de interés para investigadores, excursionistas y creadores de contenido. De los diez integrantes iniciales, uno sobrevivió tras abandonar la expedición antes del tramo final por problemas de salud. Más de seis décadas después, el caso sigue generando análisis históricos, documentales y debates forenses.