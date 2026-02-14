Chance Dorado Noche: resultado del último sorteo hoy sábado 14 de febrero de 2026

El chance Dorado Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente entre quienes revisan a diario los resultados del chance. Cada publicación de resultados corresponde únicamente al sorteo más reciente y es la referencia válida para comparar con los tiquetes adquiridos.



Resultado del Dorado Noche hoy 14 de febrero de 2026

El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 14 de febrero de 2026 es: (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

En cuanto al plan de premios, acertar cuatro cifras en modalidad directa representa un pago de 4.500 veces el valor apostado. Si las cuatro cifras se aciertan en modalidad combinada, el premio corresponde a 208 veces lo jugado.

Cuando el jugador coincide con las tres últimas cifras directas, recibe 400 veces su apuesta; en modalidad combinada, el pago es de 83 veces. Para quienes logran acertar las dos últimas cifras directas o pata, el premio es de 50 veces lo apostado. Finalmente, la última cifra directa o uña paga cinco veces el valor invertido.



Qué días y a qué hora juega Dorado Noche

El Dorado Noche se juega exclusivamente los sábados, domingos y lunes festivos. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:00 de la noche, una vez finaliza el sorteo. Este horario establecido permite a los jugadores saber exactamente cuándo verificar sus números y confirmar si obtuvieron algún premio.



Cómo jugar un chance en línea en Colombia

Además de los puntos físicos, en Colombia es posible participar en el chance en línea mediante plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte y azar en el país.

Para jugar de manera virtual, el usuario debe registrarse en un operador legal, validar su identidad, recargar saldo y seleccionar el sorteo, el número y la modalidad de apuesta. Esta opción facilita el acceso a los resultados del chance en tiempo real y ofrece mayor comodidad al evitar desplazamientos, siempre dentro del marco legal.



¿Qué necesita para reclamar el premio del chance?

De acuerdo con la empresa Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a 100.000 pesos se pagan directamente en sus puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla los requisitos establecidos.

Para reclamar un premio del Dorado Noche, es indispensable:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original correctamente diligenciado con todos los datos en la parte posterior.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para este trámite.

Cumplir con estas condiciones garantiza que el proceso de pago se realice de forma ágil y segura.



