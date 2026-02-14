Chance Dorado Noche: resultado del último sorteo hoy sábado 14 de febrero de 2026

Publicidad
El chance Dorado Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente entre quienes revisan a diario los resultados del chance. Cada publicación de resultados corresponde únicamente al sorteo más reciente y es la referencia válida para comparar con los tiquetes adquiridos.
El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 14 de febrero de 2026 es: (en minutos).
En cuanto al plan de premios, acertar cuatro cifras en modalidad directa representa un pago de 4.500 veces el valor apostado. Si las cuatro cifras se aciertan en modalidad combinada, el premio corresponde a 208 veces lo jugado.
Cuando el jugador coincide con las tres últimas cifras directas, recibe 400 veces su apuesta; en modalidad combinada, el pago es de 83 veces. Para quienes logran acertar las dos últimas cifras directas o pata, el premio es de 50 veces lo apostado. Finalmente, la última cifra directa o uña paga cinco veces el valor invertido.
El Dorado Noche se juega exclusivamente los sábados, domingos y lunes festivos. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:00 de la noche, una vez finaliza el sorteo. Este horario establecido permite a los jugadores saber exactamente cuándo verificar sus números y confirmar si obtuvieron algún premio.
Además de los puntos físicos, en Colombia es posible participar en el chance en línea mediante plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte y azar en el país.
Para jugar de manera virtual, el usuario debe registrarse en un operador legal, validar su identidad, recargar saldo y seleccionar el sorteo, el número y la modalidad de apuesta. Esta opción facilita el acceso a los resultados del chance en tiempo real y ofrece mayor comodidad al evitar desplazamientos, siempre dentro del marco legal.
De acuerdo con la empresa Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a 100.000 pesos se pagan directamente en sus puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla los requisitos establecidos.
Para reclamar un premio del Dorado Noche, es indispensable:
Cumplir con estas condiciones garantiza que el proceso de pago se realice de forma ágil y segura.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Dorado Noche
|8 Febrero 2026
|3989 - 4
|Dorado Noche
|7 Febrero 2026
|9531 - 0
|Dorado Noche
|1 Febrero 2026
|6573 - 7
|Dorado Noche
|31 Enero 2026
|2490 - 4
|Dorado Noche
|25 Enero 2026
|2837 - 6
|Dorado Noche
|24 Enero 2026
|1467 - 1