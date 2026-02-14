En vivo
Dictan 35 años de cárcel a expolicía por asesinato de agente en protestas

Dictan 35 años de cárcel a expolicía por asesinato de agente en protestas

En un inicio se pensó que la víctima había muerto calcinado el 9 de enero cuando manifestantes quemaron el vehículo policial en el que se encontraba en el contexto de los disturbios sociales.

policías de Perú.jpg
Policías de Perú en disturbios.
Foto: imagen de archivo, AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 14 de feb, 2026

