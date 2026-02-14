Menor de 10 años perdió la vida a manos de su propia mamá: "Alcance del abuso"

Un caso de presunto maltrato infantil tiene consternada a la comunidad en Estados Unidos. Una mujer identificada como Jen Beam aceptó esta semana ante un tribunal su responsabilidad en la muerte de su hijo de 10 años, Braxton Smith, en medio de un proceso judicial que ha generado indignación y amplio debate en redes sociales.

Durante la audiencia, la mujer se declaró culpable y, según medios locales, rompió en llanto al reconocer los hechos. De acuerdo con la investigación de las autoridades, el menor habría sido sometido a castigos reiterados y condiciones de vida inadecuadas. Cuando fue trasladado a un centro asistencial, presentaba un delicado estado de salud, con signos evidentes de desnutrición y múltiples lesiones.

Los reportes médicos forenses establecieron que la causa del fallecimiento fueron traumas craneales y hemorragias internas. El caso tomó mayor relevancia luego de conocerse que el niño recibía educación en casa, situación que, según los investigadores, pudo dificultar que terceros detectaran a tiempo posibles señales de alerta sobre su estado físico.

“Nadie más allá de la madre, el padre y la abuela conocía el alcance del abuso. Su hijo tenía tanta hambre que comía de la basura y la solución fue sujetarlo”, indcaron los investigadores del caso.



En el marco del proceso judicial, la Fiscalía solicitó una condena de hasta 25 años de prisión contra Beam, tras un acuerdo de culpabilidad que modificó algunos de los cargos iniciales. Sin embargo, el proceso no termina allí: el padre del menor y su abuela también enfrentan cargos y deberán comparecer ante la justicia en procedimientos independientes.

Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes mientras se define la sentencia. Por su parte, las comunidad exige que caiga todo el peso de la ley sobre la mujer y que se adopten medidas que frenen este tipo de casos de violencia contra los menores.