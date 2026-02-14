En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Menor de 10 años perdió la vida a manos de su propia mamá: "Alcance del abuso"

Menor de 10 años perdió la vida a manos de su propia mamá: "Alcance del abuso"

Los reportes médicos forenses establecieron que la causa del fallecimiento fueron traumas craneales y hemorragias internas.

Dura confesión de madre que acabó con la vida de menor de 10 años tras someterlo a múltiples torturas
Foto: ImageFx / redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de feb, 2026

