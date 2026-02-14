En vivo
Mujer de 24 años fue asesinada en Barranquilla por supuesto falso domiciliario tras recibir un ramo

Mujer de 24 años fue asesinada en Barranquilla por supuesto falso domiciliario tras recibir un ramo

La mujer se encontraba en su vivienda cuando el supuesto domiciliario llegó en motocicleta con un ramo de flores. La víctima salió hasta la terraza y, en ese momento, el hombre le disparó.

