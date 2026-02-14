Mujer de 24 años fue asesinada en Barranquilla por supuesto falso domiciliario tras recibir un ramo

Un nuevo caso de violencia tiene consternados a los habitantes de Barranquilla, luego de que se conocieran detalles —incluida la identidad— de una mujer de 24 años que fue presuntamente asesinada por un falso domiciliario frente a su familia.

La víctima fue identificada como Yeinis Paola Contreras Orozco, quien perdió la vida el viernes 13 de febrero de 2026 hacia las 2:10 de la tarde, tras recibir dos impactos de bala en el barrio Los Ángeles II.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana a Caracol Televisión, la joven falleció debido a la gravedad de las heridas. “Los hechos se registraron en la carrera 11 con calle 111A-18, momentos en que un sujeto, con la fachada de domiciliario y llevando consigo un ramo de flores, esgrime un arma de fuego y atenta contra la humanidad de la víctima. Se adelanta verificación y revisión de cámaras en el lugar para establecer móviles y responsables”, señalaron las autoridades.

Salen a la luz detalles del asesinato de mujer de 24 años en Barranquilla tras recibir flores de un falso domiciliario

Según versiones preliminares, la mujer se encontraba en su vivienda cuando el supuesto domiciliario llegó en motocicleta con un ramo de flores. La víctima salió hasta la terraza y, en ese momento, el hombre le disparó. Tras cometer el ataque, el agresor habría corrido hacia la moto y huyó del lugar.



Aunque fue trasladada de inmediato a la Clínica Camino El Pueblo, los esfuerzos médicos no fueron suficientes y se confirmó su fallecimiento. El caso se suma a los recientes hechos de violencia que han generado preocupación en la ciudad.

La modalidad delictiva ha llamado la atención de las autoridades, ya que en los últimos meses se han registrado casos en los que los agresores utilizan fachadas para acercarse a sus víctimas. Un antecedente que generó conmoción ocurrió en México con la influencer Valeria Márquez, quien fue asesinada presuntamente por un hombre que se presentó como domiciliario con un ramo de rosas.