Gobierno descarta, por ahora, llamamiento internacional por emergencia de inundaciones y frente frío

El Gobierno colombiano informó que, por ahora, no está técnicamente justificada la emisión de un llamamiento internacional por la emergencia derivada de las inundaciones y el frente frío que afectan varias regiones del país.

La Cancillería explicó que este mecanismo no es político ni declarativo, sino un instrumento técnico que solo se activa cuando las capacidades nacionales han sido materialmente superadas.

“El llamamiento internacional es un instrumento técnico, subsidiario y excepcional que procede únicamente cuando las capacidades nacionales han sido superadas”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Ministerio también indicó que mantiene coordinación permanente con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), con disposición para activar mecanismos internacionales si la situación se agrava y existe recomendación técnica formal.



En paralelo, el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo recomendó la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, medida adoptada por el presidente de la República por 30 días, para agilizar recursos y fortalecer la respuesta institucional frente a los impactos sociales, económicos y ambientales.

Desde la UNGRD reiteraron que el Estado mantiene capacidad operativa suficiente para atender la emergencia en sus fases actuales. “No se evidencia que la emergencia haya superado las capacidades operativas y funcionales del Estado para la fase de respuesta inmediata”, indicó la entidad.

El Gobierno reiteró que mantiene seguimiento permanente a la evolución de la situación y que, de presentarse un desbordamiento de capacidades, se activarán los mecanismos de cooperación internacional previstos en la normativa vigente.