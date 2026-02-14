En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Gobierno descarta, por ahora, llamamiento internacional por emergencia de inundaciones y frente frío

Gobierno descarta, por ahora, llamamiento internacional por emergencia de inundaciones y frente frío

La Cancillería y la UNGRD aseguraron que las capacidades del Estado no han sido superadas, aunque mantienen coordinación con Naciones Unidas y monitoreo permanente de la situación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad