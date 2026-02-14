En vivo
Golpe a la minería ilegal en Sabana de Torres: capturados extraían 20 gramos de oro diarios

Golpe a la minería ilegal en Sabana de Torres: capturados extraían 20 gramos de oro diarios

El operativo permitió frenar más de un año de explotación clandestina y la destrucción de maquinaria que afectaba ecosistemas en Santander. Las autoridades señalan que provocaban la contaminación del río y daños ecológicos.

