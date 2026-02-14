Golpe a la minería ilegal en Sabana de Torres: capturados extraían 20 gramos de oro diarios

La explotación ilegal de oro en zona rural de Sabana de Torres dejó al descubierto un nuevo foco de daño ambiental en Santander. Dos personas fueron capturadas en flagrancia cuando, según las autoridades, extraían entre 18 y 20 gramos diarios del mineral mediante maquinaria de dragado instalada sobre una fuente hídrica.

El operativo fue adelantado por tropas del Ejército Nacional de Colombia, a través del Batallón de Infantería No. 40 Coronel Luciano D’Elhuyar, en coordinación con la Policía Nacional de Colombia, tras varios meses de labores de inteligencia que permitieron ubicar el punto de extracción clandestina en la vereda Aguas Claras.

Durante la intervención, los uniformados incautaron y destruyeron cuatro motobombas y una draga utilizadas para remover sedimentos del río y separar el oro, actividad que genera contaminación y graves afectaciones a los ecosistemas.

El coronel Mario Andrés Poveda Carreño, comandante del batallón, explicó que la operación permitió frenar una actividad que se venía desarrollando de manera intermitente desde hace más de un año.



“Mediante actividades de inteligencia se logró la destrucción del material empleado para el dragado, preservando el medio ambiente en el departamento. Se estima que los mineros ilegales sacaban entre 18 y 20 gramos de oro por día”, indicó el oficial.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros, mientras las autoridades anunciaron que continuarán reforzando los operativos para combatir la minería ilegal y proteger los recursos naturales del departamento.

