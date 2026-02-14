“Me reciben, por favor": indignación en Medellín por caso de un perrito abandonado

Un episodio de presunto abandono animal ocurrido en las últimas horas ha generado rechazo en habitantes del occidente de Medellín, luego de que un perrito fuera hallado en las inmediaciones del Parque Biblioteca del barrio San Germán.

En un video que ha circulado en redes sociales se evidenció al animal con bozal, envuelto en una cobija y amarrado con su correa del tronco de un árbol, la cual tenía pegada un pedazo de papel con un escueto mensaje.

“Me llamo Tomy, me reciben por favor, gracias”, decía por una de sus caras, mientras que en el reverso estaba lo que parece ser un complemento de la misma nota: “Y me perdonan”.

“Me reciben, por favor… y me perdonan”: indignación en Medellín por el caso de un perrito que fue hallado abandonado y con una nota cerca a un parque biblioteca del Occidente de la ciudad. Autoridades lo rescataron y le brindan refugio. #VocesySonidos pic.twitter.com/PQ6J6ndTPt — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) February 14, 2026

La alerta ciudadana permitió que el caso fuera atendido de manera oportuna por parte de las autoridades competentes. En cuestión de minutos, personal del Centro de Bienestar Animal La Perla llegó al lugar y se encargó del rescate, garantizando la protección y el traslado del perro a un entorno seguro.



Este nuevo hecho volvió a encender las alarmas sobre el abandono y el maltrato animal en la ciudad, y reabrió el llamado a fortalecer la tenencia responsable.

Desde distintos sectores en la capital antioqueña han insistido en la importancia de asumir el cuidado de los animales como un compromiso ético y legal, y no como una responsabilidad que puede abandonarse.

Ya en los últimos meses en varias zonas del Valle de Aburrá también se han producido intervenciones policiales en viviendas donde se han reportado casos de presunto maltrato o abandono de estas mascotas.