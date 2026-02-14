Riña en Medellín terminó en tragedia: una persona resultó muerta y otra fue capturada

Las autoridades en la ciudad de Medellín no bajan la guardia para esclarecer situaciones que van en contra de la ley. En las últimas horas, uniformados de la Policía Nacional capturaron a un hombre que habría participado en un hecho de violencia en el que un ciudadano perdió la vida.

En pleno centro de la capital antioqueña un hombre fue requerido mediante una orden judicial expedida por la Fiscalía General de la Nación, por el delito de homicidio agravado, en hechos sucedieron el pasado 19 de enero del año 2025, específicamente en el barrio Manrique, La Honda.

De acuerdo con las investigaciones entregadas por las autoridades, el agresor atacó a la otra persona con un arma blanca, ocasionándole la muerte de inmediato en el lugar en el que se presentó el altercado.

"Se trata de la captura por orden judicial de un hombre que era señalado de homicidio agravado, que pretendía seguir moviéndose por la ciudad como si nada. Lo hemos dicho, en Medellín no vamos a permitir que quienes asesinan para resolver conflictos sigan circulando entre la ciudadanía como si nada", indicó el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía.



Además, esta dependencia también confirmó, que el hoy capturado registra anotaciones por otros delitos como homicidio y tentativa de homicidio. Tras la captura, el implicado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para continuar con el proceso de imputación y la solicitud de medida de aseguramiento.

Con esta última aprehensión, en la ciudad de Medellín a través de los distintos operativos de control y registros mediante órdenes de captura, ya van 13 personas capturadas por el delito de homicidio en lo corrido de este año.