En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Riña en Medellín terminó en tragedia: una persona resultó muerta y otra fue capturada

Riña en Medellín terminó en tragedia: una persona resultó muerta y otra fue capturada

En Medellín a través de los distintos operativos de control y registros mediante órdenes de captura, ya van 13 personas capturadas por el delito de homicidio en lo corrido del año.

Publicidad

Publicidad

Publicidad