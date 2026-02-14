¿Una relación sentimental incomoda o transforma? En Blu Jeans, 14 de febrero de 2026

El programa del sábado, 14 de enero de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre María del Pilar Valencia y Mauricio Quintero, y contó con las siguientes secciones:



En Orgullo País, se habló de la historia de una colombiana que transformó la nostalgia migrante en un movimiento de unión y esperanza.

se habló de la historia de una colombiana que transformó la nostalgia migrante en un movimiento de unión y esperanza. En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre la importancia de vivir la vida un día a la vez.

se reflexionó sobre la importancia de vivir la vida un día a la vez. En el Tema Central, se habló con el Doctor Jesús Rodríguez, psicoterapeuta y filósofo, sobre qué hay detrás de la elección de pareja y cómo una relación, más que incomodar, puede transformar la vida.

se habló con el Doctor Jesús Rodríguez, psicoterapeuta y filósofo, sobre qué hay detrás de la elección de pareja y cómo una relación, más que incomodar, puede transformar la vida. En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos del Internet.

se comentó sobre los mitos del Internet. En Historias de Viajes, se comentó sobre los Tejidos de la comunidad Wayúu.

Escuche el programa completo aquí: