¿Una relación sentimental incomoda o transforma? En Blu Jeans, 14 de febrero de 2026

El programa del sábado, 14 de enero de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre María del Pilar Valencia y Mauricio Quintero, y contó con las siguientes secciones:
- En Orgullo País, se habló de la historia de una colombiana que transformó la nostalgia migrante en un movimiento de unión y esperanza.
- En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre la importancia de vivir la vida un día a la vez.
- En el Tema Central, se habló con el Doctor Jesús Rodríguez, psicoterapeuta y filósofo, sobre qué hay detrás de la elección de pareja y cómo una relación, más que incomodar, puede transformar la vida.
- En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos del Internet.
- En Historias de Viajes, se comentó sobre los Tejidos de la comunidad Wayúu.
Escuche el programa completo aquí: