Santanderes  / Violencia dispara las alarmas en San Gil: tres personas heridas en nuevo ataque a tiros

Violencia dispara las alarmas en San Gil: tres personas heridas en nuevo ataque a tiros

El municipio turístico enfrenta un aumento de ataques armados. La comunidad denuncia miedo ante líderes de bandas criminales que se han establecido en la región, y exige mayor presencia de la Policía.

