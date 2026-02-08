Millonarias pérdidas dejan dos incendios en Bucaramanga y San Gil

Un voraz incendio se registró la tarde del sábado 7 de febrero en un apartamento de la Ciudadela Real de Minas en Bucaramanga, movilizando a vecinos, bomberos y organismos de socorro para controlar la emergencia.

El fuego se originó en un apartamento ubicado en el piso 11 de la torre 4, donde una densa columna de humo alertó a los residentes. Vecinos y policía intentaron controlar las llamas inicialmente mientras llegaban los bomberos con seis unidades y máquina contra incendios.

Gracias a la rápida intervención, no se reportaron personas heridas, y se logró evacuar y poner a salvo a los habitantes de apartamentos cercanos.

El incendio dejó graves pérdidas materiales: muebles, electrodomésticos, techos y paredes resultaron afectados. Además, cuatro mascotas fueron rescatadas y trasladadas a un centro veterinario para valoración.



Aunque aún se investigan los hechos, las primeras hipótesis apuntan a un cortocircuito en equipos electrónicos como posible origen del fuego.

Residentes del conjunto destacaron la rapidez de la reacción de los vecinos y bomberos, que evitó que el incendio se propagara a otras torres del edificio.

El otro caso se registró en el municipio de San Gil, donde vecinos a altas horas de la noche fueron alertados por el humo y las llamas que salían de un restaurante ubicado en la carrera 11 entre calles 14 y 15, en el centro de San Gil. Las unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato y lograron controlar las llamas, evitando que el fuego se propagara a locales y viviendas cercanas, lo que permitió contener la emergencia sin que se reportaran personas lesionadas.

Al parecer, un cortocircuito sería el causante de este incendio en el interior del establecimiento comercial, donde varias mesas y manteles terminaron incinerados.

Los casos siguen en investigación para determinar la causa exacta y evaluar las pérdidas totales.