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Blu Radio  / Bomberos de Bucaramanga

Bomberos de Bucaramanga

INCENDIO CHARTA SANTANDER.jpeg
Santanderes

Controlan incendio que afectó 100 hectáreas en Charta; recuperación tardará más de 10 años

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Alerta por incendios forestales en Santander: 15 municipios en riesgo por las llamas

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Bomberos de cinco municipios combaten incendio que arrasa más de 60 hectáreas en Santurbán

Ponalsar y los cuerpos de Bomberos Voluntarios recuperaron el cuerpo de una mujer que cayó a un abismo mientras practicaba senderismo.jpg
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Se conoce la identidad de la mujer que murió en el Cañón de Las Iguanas en Santander

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Santander entra en alerta por altas temperaturas: ya se han registrado incendios forestales

Incendio en fábrica de muebles de Bucaramanga
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Tragedia en fábrica de muebles en Bucaramanga: hombre murió atrapado en incendio

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Controlan incendio forestal en el páramo de Santurbán, en zona rural de Vetas

Cuerpo de Bomberos Barichara
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Muere joven durante partido de microfútbol en Barichara; era sobrino del exalcalde

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Nuevo incendio en estación de Metrolínea de Girón afecta buses en chatarrización

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Serpientes sorprendieron a viajeros en Santander: una estaba dentro de un vehículo

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