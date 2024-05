Piden investigar a bombero de Bucaramanga por presunta agresión a mujer dentro de la estación

En un video de una cámara de seguridad de la Estación de Bomberos de Bucaramanga quedó registrada una presunta agresión por parte de un bombero de esta ciudad, identificado como Carlos Daniel Duarte, contra una mujer. Según la información conocida por Blu Radio, el hecho habría ocurrido en diciembre de 2022.

En el video se observa que el bombero choca el hombro de la mujer, quien reacciona con su mano y trata de golpearlo en la cabeza. El bombero, según se ve en el registro, reacciona e intenta lanzar una palmada contra el brazo de la ciudadana. La cámara de seguridad graba un cruce de palabras entre las dos personas. El hecho ocurrió en el interior de la Estación de Bomberos de Bucaramanga.

Ese mismo mes, el bombero Carlos Daniel Duarte fue denunciado por una mujer ante el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga y la Personería por una presunta agresión verbal a través de mensajes por WhatsApp.

"El pasado 18 de diciembre de 2022 nos encontrábamos en conversación vía WhatsApp sobre el tema relacionado con la parada bomberil que se realizaría el día siguiente. En medio de la conversación se generaron diversas discusiones en torno al tema de la parada bomberil, conversación que fue subiendo de tono (…) A tal punto llegó el tono de la discusión que el señor Carlos Daniel Duarte, en un acto de violencia verbal en mi contra, hizo las siguientes manifestaciones: 'que le pasa boba h#$%4', 'póngase de getona gon0$%$#'", se lee en la denuncia.

Esta es la denuncia que fue radicada al Cuerpo de Bomberos Bucaramanga y Personería:

En diálogo con Blu Radio, el bombero Carlos Daniel Duarte respondió a las acusaciones y cuestionó que la denuncia se conociera año y medio después de los presuntos hechos.

"Vengo siendo víctima de una persecución y una tercerización de información en mi contra (…) Internamente había muchos roces por tema de pensamientos y de ideas, pero nunca se llegó a la agresión física. En ese momento nos chocamos, ella me hace un lance de un golpe, no me golpea, yo le hago un lance como intentando, pero no hubo golpe, no hubo agresión, solamente fue un cruce de palabras porque fue un choque, ella iba también desprevenida y eso le causó molestia. Son videos obtenidos de manera irregular, porque es un sistema privado que maneja Bomberos de Bucaramanga y de manera irregular los están bajando, han sido editados, no puede ser material probatorio de ningún proceso disciplinario", dijo el bombero Carlos Daniel Duarte.

El funcionario también explicó el segundo video que se conoció sobre una presunta agresión a un compañero.

"En ese video se muestra el compañerismo y el exceso de confianza que tenemos al interior de la entidad. Yo veo que un compañero está descuidado y lo asustó, le digo primera, segunda y tercera. Es una especie de broma que manejamos, él me debía tres, yo le hago las cuentas y el golpe da en la pared. Al tomarlo desprevenido lo asusta demasiado y se molesta, sin embargo, él aclara posteriormente en un video que no lo he golpeado. Me están haciendo una mala campaña a mi imagen", agregó.

El bombero Carlos Daniel Duarte compartió un video en el que aparece su compañero explicando la situación.

"Ha venido circulando un video en el cual se busca tergiversar y dañar la buena imagen y proyecciones profesionales que tiene mi compañero Carlos Daniel Duarte, yo con él trabajo hace 10 años, somos amigos personales y el video es mal intencionado, es el trato cotidiano que tenemos nosotros los bomberos, la camaradería", contó el bombero José Mauricio Contreras en el video compartido por su compañero.

Jajajaja ahí no hubo golpe al funcionario, si usted cree que lo hubo lo invito a que realice la denuncia formal, una persona que al igual que usted se esconde para atracarme puso la queja y la supuesta victima declaró que nunca hubo golpe, buen intento jajaja pic.twitter.com/nxuHimCt9C — Carlos Daniel Duarte Vesga (@CarlosDaniel_DV) April 2, 2024

Sobre la supuesta conversación en WhatsApp, el bombero Carlos Daniel Duarte explicó: "si hay una conversación es completamente falsa, yo ni siquiera tengo el contacto de esta persona. Este es un debate que tuvimos en medio de una conversación de una actividad".

"A principio de año estuve postulado para asumir la dirección de Bomberos Bucaramanga, a raíz de esta postulación la guerra se intensificó con el grupo que ahora tiene la dirección entre el director, el sindicato, y me han hecho cualquier cantidad de acciones de persecución sin fundamento", señaló.

Blu Radio consultó al director del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, Diego Rodríguez, sobre los hechos denunciados.

"Hemos tenido conocimiento de unas agresiones, se deberá realizar el trámite de investigación correspondiente (…) No se tolerará nada de violencia contra la mujer, entre funcionarios, nada de violencia en la institución, es un mensaje que ratifico, Bomberos de Bucaramanga no va con la violencia en ninguno de los casos", dijo el director Diego Rodríguez.