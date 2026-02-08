Netflix dejará de funcionar en este costoso dispositivo; millones de personas lo usan

Netflix es, sin duda, una de las plataformas más usadas a nivel mundial. Sus múltiples series y películas han hecho que cada vez sean más los usuarios que disfrutan del contenido del servicio. Sin embargo, con el paso de las actualizaciones, el streaming obliga a que la plataforma deje de estar disponible en algunos dispositivos.

Ante este escenario, Netflix advirtió que dejará de funcionar en uno de los dispositivos más queridos y utilizados en todo el mundo. A partir del próximo 3 de marzo, la aplicación ya no estará disponible en la consola de videojuegos PlayStation 3, tal como ocurrió anteriormente con consolas de generaciones antiguas de Nintendo.

Tras el lanzamiento de Netflix a finales de 2009 en PlayStation 3, la plataforma se convirtió en el servicio más popular entre los usuarios de la consola para consumir contenido. “PS3 es nuestra plataforma de TV conectada más grande en cuanto a visualización de Netflix, y este año incluso superó a PC en horas de consumo, convirtiéndose en nuestra plataforma número uno”, declaró en su momento el CEO de Netflix, Reed Hastings.

Cambios en Netflix

Sin embargo, los usuarios de PS3 deberán despedirse definitivamente del servicio. “Desafortunadamente, Netflix dejará de estar disponible en este dispositivo a partir del 2 de marzo de 2026”, acompañado del código de error R40. Así lo compartió el usuario golfwang999 en Reddit.

Al ingresar al centro de ayuda de Netflix, el servicio de streaming explica que el error R40 significa que el dispositivo ya no es compatible con Netflix o dejará de serlo desde una fecha específica, como ocurre en este caso. No obstante, Netflix aclaró que el error está relacionado únicamente con el dispositivo, pero la cuenta seguirá funcionando sin cambios. De esta manera, PlayStation 3 se suma a la lista de consolas antiguas en las que Netflix dejará de estar disponible, junto a Wii, Nintendo 3DS y Wii U.



Netflix funciona en el resto de consolas PlayStation

Para tranquilidad de los amantes de las videoconsolas y, en especial, de PlayStation, en las generaciones posteriores, como PS4 y PS5, Netflix no ha anunciado cambios en su compatibilidad, por lo que se espera que el servicio continúe operando con normalidad.

Una situación similar se presenta para los usuarios de Xbox en sus versiones One y Series X/S que seguirán con el servicio, así como Nintendo: las consolas Switch seguirán contando con Netflix dentro de sus ecosistemas.