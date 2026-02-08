La IA como eje de transformación: 08 de febrero - Blu 4.0 programa completo

Blu 4.0 presenta una edición centrada en tecnología, innovación y transformación digital, con voces expertas que analizan cómo las plataformas, la inteligencia artificial y la educación están redefiniendo la vida cotidiana, la seguridad y los modelos productivos en Colombia y el mundo.
- José Daniel López, presidente de Alianza IN, defendió el papel de las plataformas digitales de movilidad y planteó la regulación como el camino para garantizar derechos a usuarios y conductores, frente a propuestas de prohibición.
- Lina María Cáceres, manager de creadores de contenido y productora, explicó cómo se construyen comunidades digitales sólidas y de qué manera la inteligencia artificial potencia la monetización de marcas personales.
- Alejandro Adamowisk, directivo de GSMA, analizó el fenómeno del SIM swapping y explicó cómo iniciativas como Open Gateway fortalecen la ciberseguridad y previenen fraudes financieros.
- Javier Alberto Ayala Amaya, rector de la Universidad Militar Nueva Granada, expuso un modelo educativo con enfoque internacional, apoyado en tecnología y orientado a resolver retos regionales y nacionales.
- Kenneth Segura, representante de Honor, presentó el Magic 8 Lite, un dispositivo con récord Guinness por su resistencia, destacando su sistema de protección interna tipo airbag.
- Juan Pablo Cortés, vocero de Xiaomi, mostró cómo la inteligencia artificial en dispositivos móviles mejora la productividad empresarial mediante automatización y optimización de tareas.
- Andrés Roballo, experto en seguridad estratégica, analizó el uso de inteligencia artificial en conflictos armados, alertando sobre riesgos, sesgos y decisiones automatizadas en escenarios bélicos.
Escuche el programa completo aquí: