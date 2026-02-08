La IA como eje de transformación: 08 de febrero - Blu 4.0 programa completo

Blu 4.0 presenta una edición centrada en tecnología, innovación y transformación digital, con voces expertas que analizan cómo las plataformas, la inteligencia artificial y la educación están redefiniendo la vida cotidiana, la seguridad y los modelos productivos en Colombia y el mundo.



José Daniel López, presidente de Alianza IN, defendió el papel de las plataformas digitales de movilidad y planteó la regulación como el camino para garantizar derechos a usuarios y conductores, frente a propuestas de prohibición.

Lina María Cáceres, manager de creadores de contenido y productora, explicó cómo se construyen comunidades digitales sólidas y de qué manera la inteligencia artificial potencia la monetización de marcas personales.

Alejandro Adamowisk, directivo de GSMA, analizó el fenómeno del SIM swapping y explicó cómo iniciativas como Open Gateway fortalecen la ciberseguridad y previenen fraudes financieros.

Javier Alberto Ayala Amaya, rector de la Universidad Militar Nueva Granada, expuso un modelo educativo con enfoque internacional, apoyado en tecnología y orientado a resolver retos regionales y nacionales.

Kenneth Segura, representante de Honor, presentó el Magic 8 Lite, un dispositivo con récord Guinness por su resistencia, destacando su sistema de protección interna tipo airbag.

Juan Pablo Cortés, vocero de Xiaomi, mostró cómo la inteligencia artificial en dispositivos móviles mejora la productividad empresarial mediante automatización y optimización de tareas.

Andrés Roballo, experto en seguridad estratégica, analizó el uso de inteligencia artificial en conflictos armados, alertando sobre riesgos, sesgos y decisiones automatizadas en escenarios bélicos.

Escuche el programa completo aquí: