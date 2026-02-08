Ordenan evacuación inmediata en varios barrios de Montería por riesgo de inundaciones

Este domingo llegará hasta Montería el primer camión de ayudas humanitarias desde Cartagena, donde su alcalde, Dumek Turbay, decidió colaborar con el envío de alimentos y colchonetas. Dichas ayudas coinciden con la evacuación inmediata que fue ordenada desde las autoridades de esta ciudad hacia las viviendas ubicadas entre las carreras 7W a 9W.

Para ser más claros, estos son al menos 13 barrios que componen el llamado margen izquierdo del río Sinú y cuyo riesgo de inundación se aumentó en las últimas horas por el colapso de su sistema de alcantarillado.

Esta zona primaria de evacuación comprende los barrios: El Tambo, El Rosario, Alboraya, Campo Alegre, El Campano, Casita Nueva, Las Viñas, Villa Real, El Amparo, Puente No. 2, Río de Janeiro, Rosario y Magdalena.

“La decisión se adopta como medida preventiva para salvaguardar la vida de las familias que residen en esta zona, donde se registra un aumento del caudal que podría generar desbordamientos hacia áreas habitadas”, se lee en un comunicado de la administración.



Sobre la carrera 9W, considerada vía principal del sector, se adelantan labores de construcción y elevación de jarillones, así como un muro de contención para mitigar el avance de las aguas hacia estos sectores; por tal motivo, esta vía se encuentra restringida, además de ser un punto de alto riesgo para la circulación debido a su cercanía con el área que podría inundarse. La restricción permite el movimiento de maquinaria pesada y el desarrollo seguro de los trabajos de obra y mano de obra comunitaria.

“Empiecen sacando primero a sus hijos y esposas, llevándolos a un lugar seguro. Primero es la vida. Esta es una situación muy seria, así que agradezco inmensamente el trabajo que cada uno de ustedes está haciendo. De verdad que cuando me bajé del carro y vi a todo el mundo luchando contra el agua, me llené de emoción y me llené de ganas de seguir”, expresó el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, en horas de la madrugada.

El mandatario explicó que hubo un rompimiento de la carretera entre Las Palomas y Guasimal, que permitió el ingreso de grandes volúmenes de agua a la Ciénaga de Martinica, inundando a más de siete sectores de Montería, por lo que la tarea es evitar que esas aguas se unan al caudal del río Sinú.

Para esto, se solicitará al Gobierno mayor presencia de la Defensa Civil y la Cruz Roja.