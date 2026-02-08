En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Al menos 12 muertos, entre ellos varios niños, deja accidente de tránsito: bus cayó por un barranco

Al menos 12 muertos, entre ellos varios niños, deja accidente de tránsito: bus cayó por un barranco

Las autoridades indicaron que entre los fallecidos hay civiles de todas las edades y señaló que "las víctimas incluyen a hombres, mujeres y niños".

Foto: redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 8 de feb, 2026

