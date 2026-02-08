En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ocaña
Jairo Castellanos
James Rodríguez
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Dimite el principal asesor de Starmer por nombramiento de Mandelson como embajador en EE. UU.

Dimite el principal asesor de Starmer por nombramiento de Mandelson como embajador en EE. UU.

Morgan McSweeney dimitió este domingo por su papel en el nombramiento como embajador en Estados Unidos de Peter Mandelson, destituido el pasado septiembre por sus vínculos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein.

Morgan McSweeney, principal asesor del primer ministro británico, Keir Starmer.jpg
Morgan McSweeney, principal asesor del primer ministro británico, Keir Starmer.
Foto: EFE.
Por: EFE
|
Actualizado: 8 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad