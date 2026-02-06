Casa Blanca insiste en que EEUU y Cuba están negociando y exige prudencia a La Habana

La Casa Blanca insistió este jueves en que EE.UU. y Cuba están en negociaciones, una afirmación que el Gobierno de Miguel Diaz-Canel sigue negando, e instó a La Habana a realizar declaraciones "prudentes".

" type="text/html">"Como ya he reiterado, el presidente (Donald) Trump siempre tiene voluntad de apostar por la diplomacia, y creo que eso es algo que de hecho está teniendo lugar con el Gobierno cubano", explicó hoy en rueda de prensa la portavoz de Casa Blanca, Karoline Leavitt, al ser preguntada por las declaraciones más recientes del Ejecutivo de la isla. EFE

"Creo que, dado que el Gobierno cubano está en sus últimas y que el país está a punto de colapsar, deberían ser prudentes en sus declaraciones dirigidas al presidente de EE.UU.", añadió la portavoz.

Casa Blanca // Foto: AFP

Leavitt respondió así a las recientes afirmaciones del propio Diaz-Canel, que negó que haya negociaciones formales en curso con EE.UU., aunque dijo que Cuba está dispuesta a dialogar, pero "sin coerción" y bajo condiciones de respeto e igualdad.



Ese mensaje fue a su vez en respuesta a las afirmaciones del propio presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que ya se estaba "hablando" con representantes de la nación caribeña.

Donald Trump Foto: AFP/Gemini

Desde la captura y deposición del expresidente venezolano, Nicolás Maduro, ejecutada por EE.UU. a principio de enero, el Gobierno interino de Caracas, bajo supervisión de Washington, ha cesado de enviar petróleo a la isla, lo que ha ahondado la grave situación económica que afronta Cuba.

El propio Trump, que ha asegurado varias veces que el Gobierno de Diaz-Canel está al borde del colapso, firmó la semana pasada una orden ejecutiva para sancionar a todos los países que envíen crudo a Cuba.