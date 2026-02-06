En vivo
Sergio Fajardo: “Todos quieren conmigo, pero dicen que el problema es mi ego”

Fajardo fue enfático al señalar que, aunque ha escuchado a diversos sectores y figuras como Claudia López, su decisión de no entrar en las consultas es coherente con su visión de país. "A todos los escuché porque habitualmente las discusiones es que entre Fajardo. Muchas veces me pidieron que entrara", afirmó el candidato.

