Por supuesta estafa y abuso de confianza víctimas del conflicto demandan a Puerto Pisisi

Víctimas del conflicto armado en el Urabá antioqueño denunciaron por estafa agravada y abuso de confianza a Puerto Pisisi. Alegan que no han cumplido con un acuerdo de reparación que se firmó hace cinco años



Sobre la denuncia

Recientemente, las víctimas del conflicto armado en la subregión del Urabá radicaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en contra de la Sociedad Portuaria Pisisi por los delitos de estafa agravada y abuso de confianza, estos por el perjuicio a varias familias quienes aseguran que no se las ha cumplido con un acuerdo de reparación.

Vanderley Quintero, voceros de las víctimas, indicó que en su mayoría son campesinos que estuvieron inmersos en hechos violentos entre 1991 y 1996 en la vereda Casanova de Turbo. Estas personas sufrieron por situaciones que ya fueron reconocidas por el Estado colombiano.

“Hemos sido usados, utilizados, fuimos engañados para llegar a un acuerdo en medio de un proceso de restitución, mismo que nunca cumplió la sociedad portuaria. Nos cansamos de reclamar, nos cansamos de solicitar”, aseguró.

Según se ha podido conocer, los predios despojados y que fueron destinados a Puerto Pisisi fueron incluidos en el Registro de Tierras Despojadas, por lo que se ordenó una compensación que a la fecha no ha sido cumplida pese a los acuerdos firmados hace cinco años.



Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forjando Futuros, indicó que en el 2021, Puerto Pisisi se había comprometido a entregar tierra, viviendas, proyecto productivos, crear una empresa e, incluso, pagar tres salarios mínimos por familia.

“Que los jueces ya compensaron a estas víctimas, pero la empresa en la parte que le corresponde no ha cumplido. Han pasado 6 años y no se ha cumplido una sola cosa por parte de PCIC. Entonces, hemos recurrido a la administración de justicia”, aseveró.

Se espera que con esta denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación se agilice la reparación a los campesinos víctimas del conflicto armado en el Urabá antioqueño.