Antioquia necesita dos puentes militares en Urabá: se han entregado 3.000 ayudas humanitarias

Fuertes lluvias tienen incomunicado al Urabá antioqueño. Autoridades confirmaron que no es uno, sino dos los puentes que se necesitan para conectar a las miles y miles de familias afectadas.

En el departamento son 10 municipios con calamidad pública y más de 3.000 ayudas humanitarias que han sido entregadas a la fecha.

Aunque el agua ha arreciado un poco en Antioquia, aún hay más de 7.500 familias damnificadas por los aguaceros que dejaron al Urabá antioqueño bajo el agua y totalmente incomunicado desde Necoclí hacia municipios como San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá, además de la conexión a Montería.

Y es precisamente en Necoclí donde se han dado las buenas noticias en medio de tantas emergencias que ha sacudido al departamento, los tres campesinos que estaban desaparecidos fueron reportados con vida en los albergues y un niño de 14 años se aferró a un palo de mangos durante 17 horas y así salvó su vida.



Las labores se centrarán en las vías que están destruidas en varias partes de la subregión. Tan grave es la situación, que el secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón, indicó que no se necesita un puente, sino dos para poder conectar nuevamente al Urabá antioqueño.

#Video Fuertes lluvias tienen incomunicado al #Urabá, autoridades confirmaron que no es uno, sino dos los puentes que se necesitan para conectar a las miles y miles de familias afectadas. Antioquia tiene 10 municipios con calamidad pública. #VocesySonidos pic.twitter.com/0ilCobzdtT — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) February 5, 2026

“Hablando con unos expertos de la Secretaría de Infraestructura Física, se puede encauzar un poco las aguas hacia el centro y buscar cómo hacer unos terraplenes mientras se construyen los puentes o las dos módulos que se que se cayeron”, afirmó Gallón.

Hay que mencionar que una de las infraestructuras será puesta por la Unidad Nacional del Gestión del Riesgo, quien evaluará el terreno para poder instalar un puente militar, que será una solución temporal, mientras que ya se envió otro oficio a la misma entidad para poder tener pronto una segunda infraestructura.

Para dimensionar lo que ocurre en materia de infraestructura vial hay que mencionar que las pérdidas en cultivos son millonarias, más que todo en la vía Necoclí - San de Urabá, que conecta al departamento de Antioquia con Córdoba. Nicolás Ramos, insistió que no tiene cómo sacar sus cosechas antes de que se pierdan por completo.

Tan graves son los daños que, incluso, hay personas como Juan Ramírez que no saben cómo están sus cosas, debido a que no ha podido ingresar a su terrenos debido a las fuertes lluvias que dejan afectaciones de grandes proporciones en el Urabá antioqueño.

Esta semana de emergencia dejan, hasta el momento, la declaración de calamidad pública en Urrao, El Bagre, Murindó, San Juan de Urabá, Arboletes, Chigorodó, Apartadó, San Pedro de Urabá, Turbo y Necoclí. Además, autoridades ya han entregado 3.224 ayudas humanitarias y otras 1.200 están en proceso de entrega en las próximas horas.