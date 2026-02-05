Alex Saab sí fue capturado, confirma el NYT; esto dicen en Venezuela

Varios medios colombianos reportaron este miércoles la detención en Caracas del empresario colombiano Álex Saab, colaborador cercano del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una operación con fuerzas de Estados Unidos, algo que el círculo cercano de Saab niega.

Aunque inicialmente la información circuló de manera extraoficial, prestigiosos medios como The New York Times y la agencia Reuters han validado el suceso, citando a múltiples fuentes que aseguran que Saab fue retenido en compañía de Raúl Gorrín, directivo del canal Globovisión.



Confirmación internacional y hermetismo en Caracas

Según los reportes, la detención se habría producido en la capital venezolana durante la madrugada entre el martes y el jueves de esta semana. The New York Times fundamenta su información en el testimonio de cinco venezolanos y un oficial estadounidense, quienes indican que las agencias de aplicación de la ley de los Estados Unidos estaban al tanto del operativo. A pesar de que el abogado de Saab, Luigi Yuliano, ha desmentido la noticia, la coincidencia entre diversas agencias de noticias refuerza la veracidad del hecho.

Por su parte, el periodista Roberto Deniz, director del medio independiente Armando Info, confirmó en Mañanas Blu, que sus fuentes también ratifican que Saab ha estado detenido en Caracas. No obstante, Deniz advirtió sobre la "opacidad tremenda" con la que se maneja la información dentro del país, donde figuras clave como Jorge Rodríguez han evitado dar declaraciones claras al respecto.

La situación representa un reto comunicativo complejo para el Palacio de Miraflores. Tras haber sido extraditado a Estados Unidos en el pasado y posteriormente devuelto a Venezuela tras un canje bajo la administración de Joe Biden, Saab fue elevado al estatus de "héroe de la revolución" y diplomático.



Roberto Deniz explica que es un "sapo difícil de tragar" para el régimen, ya que ahora tendrían que justificar por qué están deteniendo a la misma figura que defendieron internacionalmente. Además, el periodista sugiere que existen tensiones internas dentro del chavismo, con figuras como Delcy Rodríguez tratando de amalgamar fuerzas frente a las negociaciones con Estados Unidos.

