Canciller descartó nueva prórroga en contrato de pasaportes con Thomas Greg
Canciller descartó nueva prórroga en contrato de pasaportes con Thomas Greg

Este esquema pretende que Colombia, a largo plazo, pueda fabricar sus propios documentos con tecnología y conocimiento adquirido del actor extranjero.

Pasaporte de Colombia
El diseño actual del pasaporte colombiano, con sus medidas de seguridad mejoradas y elementos de diseño que resaltan la riqueza natural del país, está vigente desde el 15 de julio de 2018. Este nuevo diseño reemplazó al pasaporte de lectura mecánica y se caracteriza por ser un pasaporte electrónico con chip y medidas de seguridad avanzadas
Foto: Blu Radio
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 5 de feb, 2026

