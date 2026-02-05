Canciller descartó nueva prórroga en contrato de pasaportes con Thomas Greg

Publicidad
La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, dijo en Blu Radio que no habrá una extensión adicional del acuerdo con la empresa Thomas Greg & Sons y que, en consecuencia, el nuevo modelo de pasaportes entrará en operación el 1 de abril como estaba previsto desde hace meses.
“No. El cronograma que hemos establecido desde el año pasado va marchando sobre los tiempos y tendremos el pasaporte nuevo y con garantías a partir de abril”, dijo.
Esta declaración se da en medio de la preocupación que ha generado el nuevo modelo de pasaportes que deja por fuera del proceso a la compañía que llevaba más de una década a cargo.
El Gobierno Petro firmó un convenio con la Imprenta Nacional y la casa de la moneda de Portugal para asumir la producción de estos documentos, que aseguran será mejor.
Este esquema pretende que Colombia, a largo plazo, pueda fabricar sus propios documentos con tecnología y conocimiento adquirido del actor extranjero, pero en el proceso, para evitar el desabastecimiento de pasaportes se han dado múltiples prórrogas y declaratorias de urgencia manifiesta para mantener a Thomas Greg operando hasta marzo de 2026.
Por su parte, la Contraloría ha advertido riesgos en el proceso, señalando que los retrasos, la falta de claridad en el cronograma y posibles problemas financieros podrían poner en entredicho la implementación oportuna del nuevo modelo.
La ministra insistió en que, pese a esas preocupaciones, todo saldrá como está previsto por el Gobierno nacional.
